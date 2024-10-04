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مدفيديف يتغلب على سيبوث وايلد

10/4/2024 7:14:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ثأر‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬لخسارته‭ ‬سابقا‭ ‬أمام‭ ‬البرازيلي‭ ‬تياغو‭ ‬سيبوث‭ ‬وايلد‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬ليبلغ‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬للماسترز‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وكان‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنّف‭ ‬خامسا‭ ‬عالميا‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬ومنافسه‭ ‬البرازيلي‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬لكنها‭ ‬مواجهة‭ ‬بقيت‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭.‬

تمكن‭ ‬حينها‭ ‬سيبوث‭ ‬وايلد‭ ‬من‭ ‬إقصاء‭ ‬مدفيديف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬آنذاك‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ذهبت‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬خامسة‭ ‬وفاصلة‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬مواجهة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬السواء،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬البرازيلي‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬ليتقدم‭ ‬3‭-‬1‭.‬

بيد‭ ‬أنّ‭ ‬مدفيديف‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬رباطة‭ ‬جأشه‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الردّ‭ ‬بالمثل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬بالمجموعة‭ ‬7‭-‬5‭.‬

وتقدم‭ ‬سيبوث‭ ‬وايلد‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لكنّ‭ ‬مدفيديف‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لقلب‭ ‬المعادلة‭ ‬وحسم‭ ‬النتيجة‭.‬

وقال‭ ‬مدفيديف‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سهلة‭. ‬لعب‭ ‬تياغو‭ ‬بشكل‭ ‬رائع،‭ ‬بعض‭ ‬التسديدات‭ ‬كانت‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬أمسية‭ ‬صعبة‭ ‬جدا،‭ ‬وأنا‭ ‬مسرور‭ ‬جدا‭ ‬لأنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬وفرض‭ ‬الضغط‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

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