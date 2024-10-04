مدفيديف يتغلب على سيبوث وايلد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي - (أ ف ب): ثأر الروسي دانييل مدفيديف لخسارته سابقا أمام البرازيلي تياغو سيبوث وايلد وتغلب عليه 7-5 و7-5 ليبلغ الدور الثالث من دورة شنغهاي للماسترز في كرة المضرب أمس الجمعة.
وكان مدفيديف المصنّف خامسا عالميا قد التقى ومنافسه البرازيلي مرة واحدة في السابق، لكنها مواجهة بقيت عالقة في الأذهان.
تمكن حينها سيبوث وايلد من إقصاء مدفيديف الذي كان يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي آنذاك من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في مباراة ذهبت الى مجموعة خامسة وفاصلة.
ولم تكن مواجهة أمس الجمعة سهلة على السواء، حيث تمكن البرازيلي من كسر إرسال منافسه ليتقدم 3-1.
بيد أنّ مدفيديف حافظ على رباطة جأشه وتمكن من الردّ بالمثل في الشوط الحادي عشر قبل أن يفوز بالمجموعة 7-5.
وتقدم سيبوث وايلد مجددا في المجموعة الثانية لكنّ مدفيديف كان حاضرا من جديد لقلب المعادلة وحسم النتيجة.
وقال مدفيديف عقب نهاية المباراة «لم تكن سهلة. لعب تياغو بشكل رائع، بعض التسديدات كانت رائعة».
وتابع «كانت أمسية صعبة جدا، وأنا مسرور جدا لأنني تمكنت من الصمود وفرض الضغط عليه».
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