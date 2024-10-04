شفيونتيك تستغني عن مدربها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وارسو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أعلنت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬استغناءها‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬مدربها‭ ‬توماش‭ ‬فيكتوروفسكي‭.‬

وكتبت‭ ‬شفيونتيك‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أبرز‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬مسيرتي،‭ ‬قررنا‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬توماش‭ ‬فيكتوروفسكي‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬حدا‭ ‬لتعاوننا‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬أبدأ‭ ‬بتوجيه‭ ‬شكري‭ ‬لأنه‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الأهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬سأتفرغ‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬لدراسة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬محادثات‭ ‬تجريها‭ ‬‮«‬مع‭ ‬مدربين‭ ‬أجانب‮»‬‭. ‬وختمت‭: ‬‮«‬سأعلن‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬أتخذ‭ ‬القرار‮»‬‭.‬

وتحتل‭ ‬حاملة‭ ‬لقب‭ ‬خمس‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

وكانت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬أعلنت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬لقبها‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬شخصية‮»‬‭.‬

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