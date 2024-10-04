شفيونتيك تستغني عن مدربها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وارسو - (أ ف ب) : أعلنت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا في كرة المضرب أمس الجمعة استغناءها عن خدمات مدربها توماش فيكتوروفسكي.
وكتبت شفيونتيك (23 عاما) في حسابها على إنستغرام: «بعد ثلاث سنوات من تحقيق أبرز النجاحات في مسيرتي، قررنا بالاتفاق مع المدرب توماش فيكتوروفسكي أن نضع حدا لتعاوننا». وأضافت: «أبدأ بتوجيه شكري لأنه ذلك هو الأهم بالنسبة إلي».
وتابعت: «نظرا إلى هذا التغيير المهم بالنسبة إلي، سأتفرغ في الأسابيع المقبلة لدراسة التعاون مع مدرب جديد»، مشيرة إلى محادثات تجريها «مع مدربين أجانب». وختمت: «سأعلن ذلك عندما أتخذ القرار».
وتحتل حاملة لقب خمس بطولات كبرى صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات منذ نوفمبر 2023.
وكانت شفيونتيك أعلنت قبل أسبوعين انسحابها من دورة بكين التي تحمل لقبها «لأسباب شخصية».
MENAFN04102024000055011008ID1108748329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.