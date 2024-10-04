عقوبة ((رادعة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إيقاف‭ ‬ميلوتين‭ ‬أوسمايتش‭ ‬مهاجم‭ ‬بريستون‭ ‬نورث‭ ‬إند‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬بعدما‭ ‬عض‭ ‬أوين‭ ‬بيك‭ ‬مدافع‭ ‬بلاكبيرن‭ ‬روفرز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفريقين‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬واتهم‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللاعب‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وأقر‭ ‬أوسمايتش‭ ‬بعض‭ ‬بيك‭ ‬في‭ ‬الرقبة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬فرضت‭ ‬لجنة‭ ‬تنظيمية‭ ‬مستقلة‭ ‬عقوبات‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭. ‬وستنشر‭ ‬دوافعها‭ ‬كتابيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

وتقرر‭ ‬تغريم‭ ‬أوسمايتش‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬19752‭ ‬دولارا‭).‬

وحدثت‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬اشتبك‭ ‬اللاعبون‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬المدافع‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬ليفربول‭ ‬بيك‭ ‬الذي‭ ‬ركل‭ ‬لاعبا‭ ‬بالفريق‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭. ‬وتسببت‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬مشادة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬وشوهد‭ ‬أوسمايتش

وهو‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬رقبة‭ ‬بيك،‭ ‬ليتلقى‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭.‬

وأوقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬لويس‭ ‬سواريز‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭ ‬بعدما‭ ‬قام‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬آنذاك‭ ‬بعض‭ ‬برانيسلاف‭ ‬إيفانوفيتش‭ ‬مدافع‭ ‬تشيلسي‭.‬



