أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 15، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 34 - 19، وفي مناطق السهول 31 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26، وفي البحر الميت 35 - 25، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتبقى الأجواء الأحد، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.