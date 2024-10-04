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أربعة شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

10/4/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد أربعة مواطنين فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.


كما أصيب أربعة مواطنين جراء قصف مسيرة للاحتلال، استهدف مواطنين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.


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