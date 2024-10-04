أربعة شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

أربعة شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة
التاريخ
10/4/2024 2:49:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد أربعة مواطنين فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
كما أصيب أربعة مواطنين جراء قصف مسيرة للاحتلال، استهدف مواطنين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.
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