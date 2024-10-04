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وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت

10/4/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى بيروت الجمعة.


وأظهر بث مباشر لتلفزيون رويترز طائرة تحمل العلم الإيراني تهبط في مطار بيروت بعد ساعات فقط من ضربات جوية استهدفت محيط المطار ليلا.


ومن المقرر أن يلتقي عراقجي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

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