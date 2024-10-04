وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت
التاريخ
10/4/2024 2:49:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى بيروت الجمعة.
وأظهر بث مباشر لتلفزيون رويترز طائرة تحمل العلم الإيراني تهبط في مطار بيروت بعد ساعات فقط من ضربات جوية استهدفت محيط المطار ليلا.
ومن المقرر أن يلتقي عراقجي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
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