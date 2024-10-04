المرشد الإيراني في خطبة باللغة العربية: طوفان الأقصى تحرك مشروع للشعب الفلسطيني



وفي خطوة نادرة تحدث خامنئي في جزء من خطبة الجمعة ألقاه باللغة العربية قبل قليل متطرقا إلى آخر التطورات في كل من لبنان وغزة حيث تشن إسرائيل عدوانا متواصلا.



وفيما يلي أبرز ما جاء في خطبة المرشد الإيراني:

سياسة المستكبرين والطغاة تقوم على زرع الفرقة والفتن بين المسلمين

عدو الأمة الإسلامية واحد رغم اختلاف أساليبه من بلد لآخر.

علينا أن نربط أحزمة الدفاع عن الأمة الإسلامية من أفغانستان إلى اليمن ومن إيران إلى غزة ولبنان.

لكل شعب الحق في الدفاع عن أرضه وسيادته ضد المحتلين والغاصبين.

للشعب الفلسطيني كامل الحق في أن ينتفض في وجه المحتل الذي أهدر حياته.

لا أحد يحق له انتقاد اللبنانيين في مساندة أشقائهم الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم.

خطوة قواتنا المسلحة في مساندة غزة قبل أيام قانونية وتحظى بالشرعية الكاملة.

طوفان الأقصى تحرك مشروع وطبيعي للشعب الفلسطيني.

الجمهورية الإسلامية ستقوم بما هو ضروري بقوة وحزم ولن نتهاون ولن نندفع.

الشهيد حسن نصر الله كان راية المقاومة والمدافع الشجاع عن المظلومين.

العدو الجبان عجز عن توجيه ضربة مؤثرة لبنى فصائل المقاومة فلجأ إلى سياسة الاغتيالات والتدمير.

دفاع حزب الله عن غزة ونصرته للمسجد الأقصى هما خدمة مصيرية للمنطقة كلها.

كل ضربة تنزل بالكيان الغاصب هي خدمة للمنطقة ولكل الإنسانية.

الكيان الذي تلقى مساعدات هائلة من أمريكا والغرب مني بالهزيمة في مواجهة بضعة آلاف من المجاهدين.

الأعداء لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله.

المقاومة في المنطقة لن تتراجع باستشهاد قادتها ورجالها والنصر سيكون حليفها.

المقاومة في غزة أذهلت العالم وجهاد رجال فلسطين ولبنان أعاد الكيان الغاصب 70 عاما إلى الوراء.