باكستان ترسل مساعدات إلى غزة



واستجابةً لهذه الكارثة الإنسانية المتزايدة، أرسلت حكومة باكستان الشحنة السادسة من المساعدات الإنسانية، التي تضم 40 طنًا من الأدوية المنقذة للحياة، لدعم الإخوة الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.



وصلت طائرة المساعدات إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان أمس، حيث تم تسليمها من قبل سفير باكستان لدى الأردن وفلسطين، اللواء المتقاعد محمد أجمل إقبال، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الدكتور يوسف زريقات. وحضر الحفل الدكتور وضاح الكيلاني، منسق عام فرع "الخدمت" في الأردن، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة وأعضاء القوات المسلحة الأردنية.



وفي كلمته خلال المناسبة، أشار السفير الباكستاني إلى أن هذه الشحنة هي رمز للتضامن الكبير الذي يكنه الشعب الباكستاني لأشقائه الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزام باكستان التاريخي بمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وفق قرارات 1967. كما أشاد بدور الأردن، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المحاصرين، على الرغم من التحديات والعقبات.



من جهته، عبر الدكتور وضاح الكيلاني عن فخره بالشراكة الإنسانية مع الخدمات الطبية الملكية الأردنية، وأشاد بالتزام "الخدمت" بتقديم المساعدات الإنسانية في مختلف القطاعات. كما أكد أن هذه الشحنة هي جزء من جهد متواصل لإرسال المزيد من الدعم إلى الفلسطينيين في غزة، بالتعاون مع الأردن.



يُذكر أن هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون المستمر بين باكستان والأردن لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وهي دليل على العلاقات القوية التي تربط البلدين والتزامهما المشترك بدعم القضية الفلسطينية في هذه الأوقات العصيبة.