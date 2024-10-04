باكستان ترسل مساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة والضفة الغربية، يعاني الشعب الفلسطيني من أزمة إنسانية متفاقمة، وهو في أمسّ الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
واستجابةً لهذه الكارثة الإنسانية المتزايدة، أرسلت حكومة باكستان الشحنة السادسة من المساعدات الإنسانية، التي تضم 40 طنًا من الأدوية المنقذة للحياة، لدعم الإخوة الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.
وصلت طائرة المساعدات إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان أمس، حيث تم تسليمها من قبل سفير باكستان لدى الأردن وفلسطين، اللواء المتقاعد محمد أجمل إقبال، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الدكتور يوسف زريقات. وحضر الحفل الدكتور وضاح الكيلاني، منسق عام فرع "الخدمت" في الأردن، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة وأعضاء القوات المسلحة الأردنية.
وفي كلمته خلال المناسبة، أشار السفير الباكستاني إلى أن هذه الشحنة هي رمز للتضامن الكبير الذي يكنه الشعب الباكستاني لأشقائه الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزام باكستان التاريخي بمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وفق قرارات 1967. كما أشاد بدور الأردن، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المحاصرين، على الرغم من التحديات والعقبات.
من جهته، عبر الدكتور وضاح الكيلاني عن فخره بالشراكة الإنسانية مع الخدمات الطبية الملكية الأردنية، وأشاد بالتزام "الخدمت" بتقديم المساعدات الإنسانية في مختلف القطاعات. كما أكد أن هذه الشحنة هي جزء من جهد متواصل لإرسال المزيد من الدعم إلى الفلسطينيين في غزة، بالتعاون مع الأردن.
يُذكر أن هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون المستمر بين باكستان والأردن لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وهي دليل على العلاقات القوية التي تربط البلدين والتزامهما المشترك بدعم القضية الفلسطينية في هذه الأوقات العصيبة.
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