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بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو

10/4/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أنهم عثروا على جهاز تنصت للتجسس في مرحاض حمامه الشخصي بمقر وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2017.
وبحسب تقرير صحيفة التلغراف البريطانية، فإن جونسون الذي شغل منصب وزير الخارجية عام 2017، ذكر أن نتنياهو أراد استخدام المرحاض خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكتبه بالوزارة.

وأضاف جونسون أنه بعد أن استخدم نتنياهو المرحاض في "المبنى الملحق السري"، قام الفريق الأمني بالتفتيش وعثر على جهاز تنصت.

وقال جونسون في مذكراته "Unleashed" التي ستنشر في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري :"بيبي (نتنياهو) ذهب إلى هناك لفترة، قد يكون ذلك محض صدفة أو لا، لكن قيل لي لاحقا أنه بعد فحص الحمام عثروا على جهاز تنصت في المرحاض".

وعندما سئل عما إذا كان بإمكانه تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الادعاء، قال جونسون: "أعتقد أن كل ما تحتاجون معرفته حول هذا الحادث موجود في الكتاب".

ومن المقرر نشر كتاب رئيس الوزراء السابق جونسون "Unleashed"، الذي يتضمن ذكرياته عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعامل حكومته مع وباء كورونا، والفضائح التي لاحقت حزبه خلال فترة رئاسته للوزراء، في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. (الأناضول)

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