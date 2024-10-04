200 قتيل جراء إعصار هيلين بأميركا



وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من 200 شخص في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وجورجيا وفلوريدا وتينيسي وفيرجينيا قتلوا، ما يجعل من هيلين ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح في البرّ الرئيسي الأميركي خلال أكثر من نصف قرن، بعد الاعصار كاترينا عام 2005.

ورغم إنقاذ المئات في 6 ولايات والاستجابة الهائلة التي شملت أكثر من 10 آلاف عنصر فدرالي لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين، من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث لا يزال العديد من السكان في عداد المفقودين بمناطق جبلية معزولة.



وتسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص، فضلا عن أضرار مادية كبيرة، فقد انقطع التيار الكهربائي عن 1.2 مليون منزل أو محل في فلوريدا، ومليون في جورجيا، و1.3 مليون في كارولينا الجنوبية، و600 ألف في كارولينا الشمالية.



وقام الرئيس الأميركي جو بايدن بيوم ثان من الزيارات للولايات المتضررة، شملت أمس الخميس ولاية فلوريدا التي ضرب الإعصار ساحل خليجها الشمالي الأسبوع الماضي كإعصار من الفئة الرابعة بسرعة رياح بلغت 225 كيلومترا في الساعة.



وعاين بايدن الدمار من الجو، ثم قام بجولة سيرا على الأقدام بين المنازل والمباني المدمرة في كيتون بيتش، بالقرب من المكان الذي ضربت فيه العاصفة اليابسة. ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى ولاية جورجيا المجاورة. (الجزيرة)