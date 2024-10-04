لبنان.. دفن حسن نصر الله في مكان سري مؤقتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس، الجمعة، إن جثمان الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، الذي اغتيل بغارة إسرائيلية قبل أسبوع في الضاحية الجنوبية لبيروت، دفنت "مؤقتا كوديعة" في مكان "سري".
وأوضح المصدر متحفظا عن كشف هويته: "دُفن نصر الله بشكل مؤقت كوديعة في مكان سرّي، في انتظار توافر الظروف الملائمة لتشييع جماهيري".
وأشار إلى أن السبب وراء دفنه بتلك الطريقة هو "الخشية من تهديدات إسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان دفنه".
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