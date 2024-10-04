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لبنان.. دفن حسن نصر الله في مكان سري مؤقتا

10/4/2024 2:49:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس، الجمعة، إن جثمان الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، الذي اغتيل بغارة إسرائيلية قبل أسبوع في الضاحية الجنوبية لبيروت، دفنت "مؤقتا كوديعة" في مكان "سري".

وأوضح المصدر متحفظا عن كشف هويته: "دُفن نصر الله بشكل مؤقت كوديعة في مكان سرّي، في انتظار توافر الظروف الملائمة لتشييع جماهيري".

وأشار إلى أن السبب وراء دفنه بتلك الطريقة هو "الخشية من تهديدات إسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان دفنه".

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