زعيم كوريا الشمالية: بهذه الحالة سنستخدم السلاح النووي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن قواته ستستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا تعرضت بلاده لهجوم من كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.
وجاء في تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم حذر من أن "محاولة أي عدو استخدام القوات المسلحة للاعتداء على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستقابل برد هجومي يشمل كل القدرات، بما في ذلك الأسلحة النووية"، مستخدما التسمية الرسمية لبلاده.
وذكرت الوكالة أن كيم أدلى بهذه التصريحات الأربعاء، خلال تفقده قاعدة تدريب عسكرية للقوات الخاصة غرب بيونغ يانغ.
في المقابل، وجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تحذيرا شديد اللهجة خلال عرض عسكري أقيم في بلاده في وقت سابق من هذا الأسبوع، متوعدا بـ"إنهاء النظام الكوري الشمالي" إذا أقدمت بيونغ يانغ على استخدام الأسلحة النووية.
وأكد يون في تصريحاته أن "أي محاولة من كوريا الشمالية لاستخدام الأسلحة النووية ستواجه برد حاسم وساحق من قواتنا ومن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".
يذكر أن كوريا الجنوبية تستضيف على أراضيها عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين، ورغم أنها لا تمتلك ترسانة نووية خاصة بها، فإنها تتمتع بحماية "المظلة النووية" الأمريكية.
وتشهد العلاقات بين الكوريتين الجنوبية والشمالية تدهورا غير مسبوق منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ مؤخرا عن نشر 250 قاذفة صواريخ بالستية على الحدود الجنوبية، ما زاد من تفاقم الأوضاع الأمنية. (ا ف ب)
MENAFN04102024000072011014ID1108747638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.