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زعيم كوريا الشمالية: بهذه الحالة سنستخدم السلاح النووي

10/4/2024 2:49:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن قواته ستستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا تعرضت بلاده لهجوم من كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.


وجاء في تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم حذر من أن "محاولة أي عدو استخدام القوات المسلحة للاعتداء على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستقابل برد هجومي يشمل كل القدرات، بما في ذلك الأسلحة النووية"، مستخدما التسمية الرسمية لبلاده.


وذكرت الوكالة أن كيم أدلى بهذه التصريحات الأربعاء، خلال تفقده قاعدة تدريب عسكرية للقوات الخاصة غرب بيونغ يانغ.


في المقابل، وجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تحذيرا شديد اللهجة خلال عرض عسكري أقيم في بلاده في وقت سابق من هذا الأسبوع، متوعدا بـ"إنهاء النظام الكوري الشمالي" إذا أقدمت بيونغ يانغ على استخدام الأسلحة النووية.
وأكد يون في تصريحاته أن "أي محاولة من كوريا الشمالية لاستخدام الأسلحة النووية ستواجه برد حاسم وساحق من قواتنا ومن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".


يذكر أن كوريا الجنوبية تستضيف على أراضيها عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين، ورغم أنها لا تمتلك ترسانة نووية خاصة بها، فإنها تتمتع بحماية "المظلة النووية" الأمريكية.


وتشهد العلاقات بين الكوريتين الجنوبية والشمالية تدهورا غير مسبوق منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ مؤخرا عن نشر 250 قاذفة صواريخ بالستية على الحدود الجنوبية، ما زاد من تفاقم الأوضاع الأمنية. (ا ف ب)


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