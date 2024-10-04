وزير الخارجية الإيراني من بيروت: وجودي هنا دليل على وقوفنا مع حزب الله

وأضاف عراقجي بعد وصوله إلى بيروت الجمعة، أنه أجرى محادثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس نبيه بري: "أكدت وقوف إيران إلى جانب لبنان والمقاومة".

وتابع: "جرائم الكيان الإسرائيلي ستفشل والشعب اللبناني سيخرج منتصرا. ندعم مساعي لبنان للتصدي للجرائم الإسرائيلية".

وأردف: "هجومنا على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وفق قوانين الأمم المتحدة.

لم نستهدف إلا المراكز الأمنية والعسكرية للكيان".



وأشار إلى أن وجوده في بيروت دليل على وقوف إيران إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها.



واستكمل حديثه: "ردنا سيكون شاملا ومتناسبا على أي عدوان من الكيان".



وبين: "مشاوراتنا مستمرة مع بقية الدول للوصول إلى وقف لإطلاق النار بشرط مراعاة حقوق اللبنانيين".