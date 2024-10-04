وزير الخارجية الإيراني من بيروت: وجودي هنا دليل على وقوفنا مع حزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها.
وأضاف عراقجي بعد وصوله إلى بيروت الجمعة، أنه أجرى محادثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري: "أكدت وقوف إيران إلى جانب لبنان والمقاومة".
وتابع: "جرائم الكيان الإسرائيلي ستفشل والشعب اللبناني سيخرج منتصرا. ندعم مساعي لبنان للتصدي للجرائم الإسرائيلية".
وأردف: "هجومنا على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وفق قوانين الأمم المتحدة.
لم نستهدف إلا المراكز الأمنية والعسكرية للكيان".
وأشار إلى أن وجوده في بيروت دليل على وقوف إيران إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها.
واستكمل حديثه: "ردنا سيكون شاملا ومتناسبا على أي عدوان من الكيان".
وبين: "مشاوراتنا مستمرة مع بقية الدول للوصول إلى وقف لإطلاق النار بشرط مراعاة حقوق اللبنانيين".
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