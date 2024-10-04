Friday, 04 October 2024 10:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان يجري اتصالات دبلوماسية بعد منع الاحتلال نقل ضحايا الغارات

10/4/2024 2:49:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، سلسلة اتصالات دبلوماسية من أجل الضغط على إسرائيل للسماح لفرق الإنقاذ والإغاثة بالوصول إلى المواقع التي تعرضت للغارات والسماح بنقل الضحايا والجرحى.


وأدان رئيس الحكومة اللبنانية في بيان، "ما يقوم به العدو الإسرائيلي من انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانيّة المتبعة".


من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بإخلاء الطاقم الطبي من مستشفى بلدة مرجعيون الحكومي في الجنوب بعد تهديدات إسرائيلية؛ مما أدى الى توقف المستشفى عن العمل.

MENAFN04102024000072011014ID1108747636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث