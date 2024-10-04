لبنان يجري اتصالات دبلوماسية بعد منع الاحتلال نقل ضحايا الغارات



وأدان رئيس الحكومة اللبنانية في بيان، "ما يقوم به العدو الإسرائيلي من انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانيّة المتبعة".



من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بإخلاء الطاقم الطبي من بلدة مرجعيون الحكومي في الجنوب بعد تهديدات إسرائيلية؛ مما أدى الى توقف المستشفى عن العمل.