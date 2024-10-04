جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية توقف مستشفى مرجعيون عن الخدمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خرج مستشفى مرجعيون الحكومي جنوب لبنان عن الخدمة، الجمعة، بعد إخلاء طاقمه الطبي عقب تهديدات إسرائيلية باستهدافه وإنذار الجيش المواطنين بإخلاء عشرات القرى "فورا".
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، "بإخلاء الطاقم الطبي من مستشفى مرجعيون الحكومي في جديدة مرجعيون".
وأضافت: "وبذلك يكون المستشفى توقف عن العمل".
يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف "الطيران الحربي المعادي (الإسرائيلي) سيارة للهيئة الصحية الإسلامية (تابعة لحزب الله)، قرب المستشفى"، وفق نفس المصدر.
وأدت الغارة، وفق وكالة الأنباء لاستشهاد 4 مسعفين من الهيئة قرب مستشفى مرجعيون، بعد أن قال نفس المصدر، إن غارة استهدفت سيارة للهيئة الصحية الإسلامية قرب المستشفى.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر صباح الجمعة، سكان 35 قرية ومنطقة جنوب لبنان بإخلائها "فورا" والتوجه إلى شمال نهر الأولي.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة إكس: "إنذار إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حنيه، السماعيه، رشيديه، معشوق، البص، زقوق المفدي، شملايه، شبريحا، البرغليه، مخيم قاسميه، نبي قاسم، جبال البطم، عين بعال، البازوريه، طير دبا".
كما شمل إنذار الجيش قرى "مزرعة شدعيت، برج رحال، صربين، بياض، بافليه، ظهر برية جابر، جبل العدس، بستيت، أرزون، شحور، السلطانيه، دونين، تولين، تمريه، مجدل سلم، القصي، عدشيت القصير، دير سريان، دير ميماس، وقليعه". (الأناضول)
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