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جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية توقف مستشفى مرجعيون عن الخدمة

10/4/2024 2:49:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خرج مستشفى مرجعيون الحكومي جنوب لبنان عن الخدمة، الجمعة، بعد إخلاء طاقمه الطبي عقب تهديدات إسرائيلية باستهدافه وإنذار الجيش المواطنين بإخلاء عشرات القرى "فورا".
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، "بإخلاء الطاقم الطبي من مستشفى مرجعيون الحكومي في جديدة مرجعيون".

وأضافت: "وبذلك يكون المستشفى توقف عن العمل".

يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف "الطيران الحربي المعادي (الإسرائيلي) سيارة للهيئة الصحية الإسلامية (تابعة لحزب الله)، قرب المستشفى"، وفق نفس المصدر.

وأدت الغارة، وفق وكالة الأنباء لاستشهاد 4 مسعفين من الهيئة قرب مستشفى مرجعيون، بعد أن قال نفس المصدر، إن غارة استهدفت سيارة للهيئة الصحية الإسلامية قرب المستشفى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر صباح الجمعة، سكان 35 قرية ومنطقة جنوب لبنان بإخلائها "فورا" والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة إكس: "إنذار إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حنيه، السماعيه، رشيديه، معشوق، البص، زقوق المفدي، شملايه، شبريحا، البرغليه، مخيم قاسميه، نبي قاسم، جبال البطم، عين بعال، البازوريه، طير دبا".

كما شمل إنذار الجيش قرى "مزرعة شدعيت، برج رحال، صربين، بياض، بافليه، ظهر برية جابر، جبل العدس، بستيت، أرزون، شحور، السلطانيه، دونين، تولين، تمريه، مجدل سلم، القصي، عدشيت القصير، دير سريان، دير ميماس، وقليعه". (الأناضول)

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