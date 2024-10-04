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مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات في البوسنة والهرسك

10/4/2024 2:49:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لقي 14 شخصا مصرعهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في البوسنة والهرسك.
وذكر بيان نقلته وكالة الأناضول، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثث 14 شخصا لقوا مصرعهم في الفيضانات.
وضربت الفيضانات مدينتي يابلانتشا، وكونيتش وألحقت أضرارا جسيمة في المدن التي ضربتها، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ .
وبحسب البيان، فإن الجيش البوسني يشارك أيضا في جهود البحث والإنقاذ .
--(بترا)

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