مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات في البوسنة والهرسك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لقي 14 شخصا مصرعهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في البوسنة والهرسك.
وذكر بيان نقلته وكالة الأناضول، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثث 14 شخصا لقوا مصرعهم في الفيضانات.
وضربت الفيضانات مدينتي يابلانتشا، وكونيتش وألحقت أضرارا جسيمة في المدن التي ضربتها، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ .
وبحسب البيان، فإن الجيش البوسني يشارك أيضا في جهود البحث والإنقاذ .
--(بترا)
MENAFN04102024000072011014ID1108747633
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.