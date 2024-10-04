غارات أميركية وبريطانية على 3 مدن يمنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين الجمعة، بأن طائرات أميركية وبريطانية شنّت سلسلة غارات على 3 مدن يمنية بينها صنعاء والحديدة الساحلية في غرب البلاد.
وقالت القناة إن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف صنعاء بأربع غارات (...) سبع غارات على الحديدة وغارة على مدينة ذمار".
وأفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية في صنعاء والحديدة.
ولم يصدر أي تعليق بعد من الولايات المتحدة أو بريطانيا. كما أن وسائل الإعلام التابعة للحوثيين لم تفد عن الأضرار أو عن وقوع ضحايا جراء الغارات.-(وكالات)
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