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غارات أميركية وبريطانية على 3 مدن يمنية

10/4/2024 2:49:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين الجمعة، بأن طائرات أميركية وبريطانية شنّت سلسلة غارات على 3 مدن يمنية بينها صنعاء والحديدة الساحلية في غرب البلاد.
وقالت القناة إن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف صنعاء بأربع غارات (...) سبع غارات على الحديدة وغارة على مدينة ذمار".
وأفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية في صنعاء والحديدة.
ولم يصدر أي تعليق بعد من الولايات المتحدة أو بريطانيا. كما أن وسائل الإعلام التابعة للحوثيين لم تفد عن الأضرار أو عن وقوع ضحايا جراء الغارات.-(وكالات)

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