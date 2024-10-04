رونالدو يتصدر قائمة البرتغال لمواجهتي بولندا واسكتلندا

ويلعب منتخب البرتغال أمام نظيره البولندي في 12 أكتوبر المقبل، ثم أمام اسكتلندا في 15 من الشهر ذاته في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم. وجاءت تشكيلة البرتغال للمباراتين كالتالي: حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (ريال بيتيس)، ريكاردو فيلهو (فارينزي). الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (تشيلسي)، غونزالو إيناسيو (سبورتينغ لشبونة)، جواو كانسيلو (الهلال)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون). الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، أوتافيو (النصر)، صامويل كوستا (مايوركا)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، روبين نيفيز (الهلال). الهجوم: رافائيل لياو (ميلان)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ لشبونة)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، جواو فيليكس (تشيلسي)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، كريستيانو رونالدو (النصر)، ديوغو جوتا (ليفربول).

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