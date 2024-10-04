بريطانيا تقدم 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم لبنان، وذلك استجابة للنزوح الجماعي وزيادة عدد الإصابات بين المدنيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية في بيان، اليوم الجمعة،“سيتم توزيع المساعدات عبر منظمات إنسانية موثوقة تعمل في لبنان”.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع دعوة المملكة المتحدة لجميع رعاياها مغادرة لبنان بأسرع وقت، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.
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