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بريطانيا تقدم 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم لبنان

10/4/2024 2:49:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم لبنان، وذلك استجابة للنزوح الجماعي وزيادة عدد الإصابات بين المدنيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان.


وقالت وزارة الخارجية والتنمية في بيان، اليوم الجمعة،“سيتم توزيع المساعدات عبر منظمات إنسانية موثوقة تعمل في لبنان”.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع دعوة المملكة المتحدة لجميع رعاياها مغادرة لبنان بأسرع وقت، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.

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