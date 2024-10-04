بريطانيا تقدم 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم لبنان

وقالت وزارة الخارجية والتنمية في بيان، اليوم الجمعة،“سيتم توزيع المساعدات عبر منظمات إنسانية موثوقة تعمل في لبنان”. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع دعوة المملكة المتحدة لجميع رعاياها مغادرة لبنان بأسرع وقت، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.

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