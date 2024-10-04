التعادل يخيم على مواجهة مغير السرحان والسلط بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة مغير السرحان والسلط، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
وتقدم مغير السرحان بالنتيجة عند الدقيقة 29 عن طريق اللاعب قيس أبو غوش، قبل أن يعدل إبراهيم الجوابرة النتيجة للسلط عند الدقيقة 79.
وبقي مغير السرحان في المركز السادس والأخير بمجموعته وبرصيده نقطتين، فيما تقدم السلط للمركز الثالث وبرصيده 3 نقاط.
MENAFN04102024000072011014ID1108747628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.