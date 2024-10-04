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التعادل يخيم على مواجهة مغير السرحان والسلط بدرع الاتحاد

10/4/2024 2:49:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة مغير السرحان والسلط، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم.

وتقدم مغير السرحان بالنتيجة عند الدقيقة 29 عن طريق اللاعب قيس أبو غوش، قبل أن يعدل إبراهيم الجوابرة النتيجة للسلط عند الدقيقة 79.

وبقي مغير السرحان في المركز السادس والأخير بمجموعته وبرصيده نقطتين، فيما تقدم السلط للمركز الثالث وبرصيده 3 نقاط.

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