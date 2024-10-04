طالب يقتل مدرسا ويسلم نفسه في الكرك
التاريخ
10/4/2024 2:47:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقدم شخص عشريني (طالب بجامعة مؤتة) فجر الجمعة، على طعن أحد أعضاء الهيئة التدريسية بواسطة أداة حادة، حيثُ تم إسعافه إلى مستشفى الكرك الحكومي وما لبث أن فارق الحياة.
وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي إن الشخص سلّم نفسه للمركز الأمني وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة وبوشر التحقيق في القضية.
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