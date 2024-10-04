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طالب يقتل مدرسا ويسلم نفسه في الكرك

10/4/2024 2:47:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقدم شخص عشريني (طالب بجامعة مؤتة) فجر الجمعة، على طعن أحد أعضاء الهيئة التدريسية بواسطة أداة حادة، حيثُ تم إسعافه إلى مستشفى الكرك الحكومي وما لبث أن فارق الحياة.


وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي إن الشخص سلّم نفسه للمركز الأمني وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة وبوشر التحقيق في القضية.

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