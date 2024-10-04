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توقع إنتاج 10 آلاف طن زيت زيتون في جرش

10/4/2024 2:47:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا مدير زراعة محافظة جرش فايز الخوالدة، المزارعين لتأخير قطاف ثمار الزيتون؛ لأن القطاف المبكر يؤدي إلى خسارة 20% من الزيت في الجفت، بالمقارنة مع من يقطف بعد النضوج في الثلث الأخير من شهر 10.


وكشف الخوالدة أن كميات الإنتاج المتوقعة من ثمار الزيتون للعام الحالي ستكون حوالي 10 آلاف طن و1600 طن من زيت الزيتون.


وأشار إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون تبلغ حوالي 136 ألف دونم، مبينا بأنه تم تمديد ترخيص المعاصر لغاية 14 الشهر الحالي وسيتم فتح معاصر الزيتون داخل المحافظة منتصف تشرين الأول الحالي.
وبين أنه يوجد داخل جرش أكثر من مليون شجرة زيتون معظمها من الزيتون البلدي المحسن والنبالي البلدي وأصناف أخرى.

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