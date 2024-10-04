نور كابيتال تسلط الضوء على أحدث حلولها في مجال تداول العملات في فوركس إكسبو دبي 2024

MENAFN - AETOSWire) تأكيداً لمكانتها كأحد أبرز الرعاة لفعالية فوركس إكسبو دبي 2024، من المقرر أن ستكون نور كابيتال، الشركة الرائدة في مجال الوساطة الاستثمارية في المنطقة، شريكاً بارزاً في الدورة السابعة من الفعالية التي تقام في 7 و8 أكتوبر. وستقدم نور كابيتال، بفضل بنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة ومعرفتها العميقة بالاتجاهات السائدة في سوق الصرف الأجنبي العالمي، للزوار خدمات تحليلية متقدمة وأنشطة تداول محسّنة، مع التركيز على الأسواق الحيوية في الإمارات العربية المتحدة...

ومن المتوقع أن يشهد سوق الصرف في الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً ليصل معدل النمو السنوي المركب إلى 9.20% خلال الفترة من 2024 إلى 2032.وتسعى نور كابيتال، بصفتها المزود الرائد للحلول المالية في المنطقة ، لمواكبة النمو الملحوظ في تداول العملات في الإمارات العربية المتحدة. حيث يمكن للمشاركين في المعرض الاطلاع على معلومات مفصلة حول الاتجاهات الناشئة في السوق، بما في ذلك التحول الرقمي المتسارع، واعتماد التقنيات المتطورة، والتوسع في التداول عبر الأجهزة المحمولة، وغيرها من التطورات التنظيمية. كما سيكشف ممثلو نور كابيتال أحدث التوجهات في القطاع لزوار الجناح.

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مرن يتمتع ببيئة أعمال مواتية تجذب المستثمرين الدوليين. كما أن البنية التحتية المتطورة والتعاون الاستراتيجي بين مختلف القطاعات يعززان من قوة سوق الصرف في الإمارات..

وفي معرض تعليقه عن مشاركة نور كابيتال في هذه الفعالية قال محمد غوشة الرئيس التنفيذي لأعمال الوساطة في الشركة:”من المتوقع أن تكون نسخة فوركس إكسبو 2024 أكبر تجمع في العالم في مجال التكنولوجيا المالية والتداول عبر الإنترنت، مما يجعله فرصة مثالية للكشف عن منتجاتنا الجديدة. تتماشى استراتيجيات التداول الآمنة والواعدة التي قمنا بتطويرها بعد تحليل شامل للسوق والمخاطر؛ بشكل جيد مع الإطار الاقتصادي الديناميكي لدولة الإمارات. كما نقوم بشكل دائم بتحديث منصاتنا للتوائم مع اتجاهات سوق الصرف العالمية لدمج التغييرات التي يقودها التقدم التكنولوجي. ونحن ندعو الحضور من جميع أنحاء العالم للاستفادة من الفرص التي يوفرها تداول العملات إلى جانب النمو المالي وتنويع الاستثمارات.“

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