Lifezone Metals وjapan Organization For Metals And Energy Security (JOGMEC) توقَّعان مذكرة تفاهم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ Chris Showalter، الرئيس التنفيذي لشركة Lifezone Metals Limited (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: LZM) أن يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع Japan Organization for Metals and Security (JOGMEC). تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دعم جهود منظمة JOGMEC لتأمين الحصول على معادن أنظف من مشروع كابانغا للنيكل لصناعة البطاريات اليابانية.

يُعدَّ مشروع كابانغا أحد أكبر رواسب كبريتيد النيكل غير المطورة وأعلاها درجة في العالم مع المنتجات الثانوية النحاس والكوبالت. ومن المزمع أن يعمل المشروع، من خلال الاستفادة من Hydromet المُقدَّمة من شركة Lifezone، على تقليل الانبعاثات بشكل كبير مقارنةً بطرق الصهر التقليدية.

صرَّح السيد Showalter قائلاً: "يُعدَّ كابانغا منجمًا عالميًا لرواسب النيكل عالية الجودة ويسرُّنا انتهاز الفرصة التي تُمكِّننا من الاستعانة بمنظمة JOGMEC كشريك استراتيجي. "يتضح جليًا بفضل تواجد BHP كشريك في تطوير المشروع، وSociete Generale كمستشار مالي رئيسي لعملية تمويل المشروع، ودعم مؤسسة U.S. International Development Finance Corporation وحكومة تنزانيا، والآن التعاون الاستراتيجي مع JOGMEC - وهي وكالة إدارية مستقلة تابعة للحكومة اليابانية للطاقة والمعادن، حجم الاعتزام بتطوير هذا المشروع المهم عالميًا والارتقاء به لصالح جميع الشركاء والأطراف المعنية".

وبموجب الشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ستتعاون شركة Lifezone مع منظمة JOGMEC لتسهيل توريد المعادن من كابانغا، من خلال حصة Lifezone من حقوق التسويق، لسوق البطاريات المتنامية في اليابان، مما يضمن وجود سلسلة قيمة للمعادن تعمل بشكلٍ مستدام وقابلة للتتبُّع. وتتماشى هذه المبادرة مع الالتزام الواقع على عاتق كل من Lifezone وJOGMEC بتعزيز ممارسات التعدين المسؤولة ودعم التحوُّل العالمي إلى الطاقة النظيفة.

ستنظر منظمة JOGMEC في تقديم الدعم المالي للشركات اليابانية عند تقديمها طلبًا لبرنامج دعم التمويل الحكومي الياباني. ويبرز هذا الاستثمار المحتمل مدى أهمية مشروع النيكل في كابانغا وقدرته على تلبية الطلب المتزايد من جانب الصناعة اليابانية على المعادن الأكثر نظافة.

تُعدَّ مذكرة التفاهم غير ملزمة ولا تفرض أي التزامات على أي طرف.

JOGMEC هي وكالة إدارية مستقلة تابعة للحكومة اليابانية تتمثل مهمتها في تأمين مستلزمات مستقرة وبأسعار في المتناول من الطاقة والموارد المعدنية لتعزيز القاعدة الصناعية في اليابان.

تُعدَّ اليابان شريكًا في شراكة أمن المعادن (MSP) ، التي تهدف إلى تسريع تطوير سلاسل توريد المعادن الحيوية المتنوعة والمستدامة من خلال العمل مع الحكومات المضيفة والصناعة لتسهيل الدعم المالي والدبلوماسي المستهدف للمشروعات الاستراتيجية في سلسلة القيمة. ومن ضمن الشركاء في شراكة أمن المعادن (MSP) أستراليا وكندا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان والنرويج وجمهورية كوريا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (ممثلاً بالمفوضية الأوروبية).

تُعدَّ كل من منظمة JOGMEC وU.S. International Development Finance Corporation (DFC) أعضاءً في شبكة تمويل MSP التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ، وقد تم الاعتراف بمشروع كابانغا للنيكل باعتباره مشروعًا يندرج ضمن MSP.

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نبذة عن شركة Lifezone Metals

تهدف مهمتنا في شركة Lifezone Metals (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: LZM)، إلى توفير إنتاج معادن أنظف وأكثر مسؤولية وإعادة تدويرها. ونحن هنا نقدِّم إمكانيات خاصة لخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات منخفضة وإنتاج معادن بأقل تكلفة مقارنةً بالصهر التقليدي عبر استخدام منصة قابلة للتطوير مدعومة بتكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا.

يُعتقد أن مشروع كابانغا للنيكل في تنزانيا واحدًا من أكبر وأعلى مشروعات رواسب كبريتيد النيكل غير المطورة في العالم. وبالاقتران مع تكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا، نعمل على إتاحة مصدر جديد للنيكل والنحاس والكوبالت فئة LME لأسواق معادن البطاريات العالمية، ومن ثمَّ، تمكين تنزانيا من تحقيق خلق القيمة الكاملة داخل البلاد وتصبح المصدر الرئيسي التالي للنيكل من الدرجة الأولى.

ومن خلال شراكتنا لإعادة تدوير البلاتين والبلاديوم والروديوم ومقره الولايات المتحدة، نحن نعمل على إثبات أن تكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا تستطيع معالجة واستعادة معادن المجموعة البلاتينية من المحوَّلات الحفَّازة للسيارات المستهلكة من مصادر مسؤولة بطريقة أنظف وأكثر كفاءة من طرق الصهر والتكرير التقليدية.

البيانات التطلعية

لا تُشكِّل بعض البيانات الواردة هنا حقائق تاريخية ولكن يمكن اعتبارها "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدَّلة، وقانون الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدَّلة وأحكام "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالخطط والاستراتيجيات والتوقعات والنوايا، التجارية والمالية، لشركة Lifezone Metals Limited والشركات التابعة.

وبشكلٍ عام، تُعدَّ البيانات التي لا تمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالإجراءات المستقبلية المحتملة أو المفترضة، أو استراتيجيات الأعمال، أو الأحداث أو نتائج العمليات، وأي بيانات تشير إلى التوقعات أو التنبؤات أو غيرها من توصيفات الأحداث أو الظروف المستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات أساسية، بيانات تطلعية. وعادةً ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات، مثل "نعتقد"، أو "قد"، أو "سوف"، أو "نقدر"، أو "نستمر"، أو "نتوقع"، أو "نعتزم"، أو "ننوي"، أو "ينبغي"، أو "نود"، أو "نخطط"، أو "نتكهن" أو "من المحتمل" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "مستقبل" أو "يتنبّأ" أو أنماط نفي هذه المصطلحات أو الاشتقاقات أو ما شابه ذلك من المصطلحات أو التعبيرات التي تتنبأ أو تُشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو التي ليست بيانات عن أمور تاريخية؛ بشرط ألا يعني غياب هذه العناصر أن البيان ليس تطلعيًا. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، والنتائج المستقبلية المقدرة أو المتوقعة لشركة Lifezone Metals، والفرص المستقبلية لشركة Lifezone Metals، بما في ذلك فعالية تكنولوجيا التعدين المائي الخاصة بشركة Lifezone Metals (تكنولوجيا Hydromet) وتطوير ومعالجة الموارد المعدنية بمشروع كابانغا وغيرها من البيانات التي لا تُشكِّل حقائق تاريخية.

تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة Lifezone Metals ولا تعتبر توقعات للأداء الفعلي. تتاح هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للحقيقة أو الاحتمالية، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. لا تخضع العديد من الأحداث والظروف الفعلية لسيطرة Lifezone Metals والشركات التابعة لها. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Lifezone Metals، وتختلف النتائج الفعلية اختلافًا ماديًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاضطرابات الاقتصادية والتشغيلية؛ والتضخم العالمي وزيادة تكاليف المواد والخدمات؛ وموثوقية أخذ العينات؛ ونجاح أي عمل تجريبي؛ واختلاف تكاليف رأس المال والتشغيل بشكل كبير عن التقديرات؛ والتأخير في الحصول أو الفشل في الحصول على الموافقات الحكومية أو البيئية أو الموافقات الأخرى المطلوبة للمشروع؛ والتغييرات في اللوائح الحكومية والتشريعات وتعريفات الضرائب؛ والتضخم الاقتصادي؛ والتغيرات في أسعار الصرف وتوافر العملات الأجنبية؛ والتقلبات في أسعار السلع الأساسية؛ والتأخير في تطوير المشاريع وعوامل أخرى؛ ونتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد شركة Lifezone Metals؛ قدرتنا على الحصول على رأس مال إضافي، بما في ذلك استخدام سوق الديون ومتطلبات رأس المال المستقبلية ومصادر واستخدامات النقد؛ والمخاطر المتعلقة ببدء أعمال Lifezone Metals، وفعالية تكنولوجيا Hydromet؛ وتوقيت معالم العمل المتوقعة؛ واكتساب الملكية الفكرية وصيانتها وحمايتها؛ وقدرة Lifezone على تحقيق التوقعات وتوقع الشكوك (بما في ذلك الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية) المتعلقة بأعمالنا وعملياتنا وأدائنا المالي، بما في ذلك: التوقعات فيما يتعلق بالأداء المالي والتجاري والتوقعات المالية ومقاييس الأعمال وأي افتراضات أساسية؛ التوقعات فيما يتعلق بتطوير المنتجات والتكنولوجيا وحجم خط الأنابيب والسوق؛ التوقعات المتعلقة بتطوير المنتجات والتكنولوجيا والمجموعات؛ وآثار المنافسة على أعمال شركة Lifezone Metals؛ وقدرة Lifezone Metals على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها وإدارة النمو بشكل مربح والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ قدرة Lifezone Metals على الوصول إلى الربحية والحفاظ عليها؛ وتعزيز النتائج التشغيلية والمالية المستقبلية؛ والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة على أعمال شركة Lifezone Metals؛ قدرة Lifezone Metals على الاستمرار في الالتزام بمعايير الإدراج المعمول بها في بورصة نيويورك؛ قدرة Lifezone Metals على الحفاظ على إدراج أوراقها المالية في بورصة الأوراق المالية الوطنية الأمريكية؛ وقدرتنا على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها؛ البقاء على اطلاع على معايير المحاسبة أو القوانين واللوائح المُعدَّلة أو الجديدة المطبقة على أعمالنا، بما في ذلك تنظيم الخصوصية؛ والمخاطر الأخرى التي سيتم تفصيلها من وقت لآخر في الملفات المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

والقائمة السابقة لعوامل الخطر ليست شاملة. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تطلع عليها شركة Lifezone Metals حاليًا أو تعتقد شركة Lifezone Metals حاليًا أنها غير جوهرية والتي قد تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Lifezone Metals أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. وتتوقع شركة Lifezone Metals أن الأحداث والتطورات اللاحقة سيترتب عليها تغيير تقييمات Lifezone Metals.

لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على اعتبار أنها تمثل تقييمات Lifezone Metals اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور. وبناءً على ذلك، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. لا ينبغي اعتبار أي شيء هنا بمثابة إقرار من أي شخص بأن البيانات التطلعية المنصوص عليها هنا سيتم تحقيقها أو أنه سيتم تحقيق أي من النتائج المتوخاة في مثل هذه البيانات التطلعية. لا ينبغي عليك الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية في هذا المنشور، والتي تعتمد على المعلومات المتوفِّرة لنا اعتبارًا من تاريخ إصدارها وهي مؤهَّلة في مجملها بالرجوع إلى البيانات التحذيرية الواردة هنا. في كل الحالات التي يتم فيها عرض الأداء التاريخي، يُرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

إننا نخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي لتعكس التغييرات في الافتراضات أو العوامل الأساسية أو المعلومات أو البيانات أو الأساليب الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات الأخرى بعد تاريخ هذا البيان، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.