Lifezone Metals وjapan Organization For Metals And Energy Security (JOGMEC) توقَّعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ Chris Showalter، الرئيس التنفيذي لشركة Lifezone Metals Limited (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: LZM) أن يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع Japan Organization for Metals and energy
Security (JOGMEC). تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دعم جهود منظمة JOGMEC لتأمين الحصول على معادن أنظف من مشروع كابانغا للنيكل لصناعة البطاريات اليابانية.
يُعدَّ مشروع كابانغا أحد أكبر رواسب كبريتيد النيكل غير المطورة وأعلاها درجة في العالم مع المنتجات الثانوية النحاس والكوبالت. ومن المزمع أن يعمل المشروع، من خلال الاستفادة من تكنولوجيا Hydromet المُقدَّمة من شركة Lifezone، على تقليل الانبعاثات بشكل كبير مقارنةً بطرق الصهر التقليدية.
صرَّح السيد Showalter قائلاً: "يُعدَّ كابانغا منجمًا عالميًا لرواسب النيكل عالية الجودة ويسرُّنا انتهاز الفرصة التي تُمكِّننا من الاستعانة بمنظمة JOGMEC كشريك استراتيجي. "يتضح جليًا بفضل تواجد BHP كشريك في تطوير المشروع، وSociete Generale كمستشار مالي رئيسي لعملية تمويل المشروع، ودعم مؤسسة U.S. International Development Finance Corporation وحكومة تنزانيا، والآن التعاون الاستراتيجي مع JOGMEC - وهي وكالة إدارية مستقلة تابعة للحكومة اليابانية للطاقة والمعادن، حجم الاعتزام بتطوير هذا المشروع المهم عالميًا والارتقاء به لصالح جميع الشركاء والأطراف المعنية".
وبموجب الشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ستتعاون شركة Lifezone مع منظمة JOGMEC لتسهيل توريد المعادن من كابانغا، من خلال حصة Lifezone من حقوق التسويق، لسوق البطاريات المتنامية في اليابان، مما يضمن وجود سلسلة قيمة للمعادن تعمل بشكلٍ مستدام وقابلة للتتبُّع. وتتماشى هذه المبادرة مع الالتزام الواقع على عاتق كل من Lifezone وJOGMEC بتعزيز ممارسات التعدين المسؤولة ودعم التحوُّل العالمي إلى الطاقة النظيفة.
ستنظر منظمة JOGMEC في تقديم الدعم المالي للشركات اليابانية عند تقديمها طلبًا لبرنامج دعم التمويل الحكومي الياباني. ويبرز هذا الاستثمار المحتمل مدى أهمية مشروع النيكل في كابانغا وقدرته على تلبية الطلب المتزايد من جانب الصناعة اليابانية على المعادن الأكثر نظافة.
تُعدَّ مذكرة التفاهم غير ملزمة ولا تفرض أي التزامات على أي طرف.
JOGMEC هي وكالة إدارية مستقلة تابعة للحكومة اليابانية تتمثل مهمتها في تأمين مستلزمات مستقرة وبأسعار في المتناول من الطاقة والموارد المعدنية لتعزيز القاعدة الصناعية في اليابان.
تُعدَّ اليابان شريكًا في شراكة أمن المعادن (MSP) ، التي تهدف إلى تسريع تطوير سلاسل توريد المعادن الحيوية المتنوعة والمستدامة من خلال العمل مع الحكومات المضيفة والصناعة لتسهيل الدعم المالي والدبلوماسي المستهدف للمشروعات الاستراتيجية في سلسلة القيمة. ومن ضمن الشركاء في شراكة أمن المعادن (MSP) أستراليا وكندا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان والنرويج وجمهورية كوريا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (ممثلاً بالمفوضية الأوروبية).
تُعدَّ كل من منظمة JOGMEC وU.S. International Development Finance Corporation (DFC) أعضاءً في شبكة تمويل MSP التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ، وقد تم الاعتراف بمشروع كابانغا للنيكل باعتباره مشروعًا يندرج ضمن MSP.
إذا كنت ترغب في الاشتراك للحصول على تنبيهات بخصوص أخبار Lifezone Metals، يُرجى التسجيل هنا .
وسائل التواصل الاجتماعي
LinkedIn | X | YouTube
نبذة عن شركة Lifezone Metals
تهدف مهمتنا في شركة Lifezone Metals (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: LZM)، إلى توفير إنتاج معادن أنظف وأكثر مسؤولية وإعادة تدويرها. ونحن هنا نقدِّم إمكانيات خاصة لخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات منخفضة وإنتاج معادن بأقل تكلفة مقارنةً بالصهر التقليدي عبر استخدام منصة قابلة للتطوير مدعومة بتكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا.
يُعتقد أن مشروع كابانغا للنيكل في تنزانيا واحدًا من أكبر وأعلى مشروعات رواسب كبريتيد النيكل غير المطورة في العالم. وبالاقتران مع تكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا، نعمل على إتاحة مصدر جديد للنيكل والنحاس والكوبالت فئة LME لأسواق معادن البطاريات العالمية، ومن ثمَّ، تمكين تنزانيا من تحقيق خلق القيمة الكاملة داخل البلاد وتصبح المصدر الرئيسي التالي للنيكل من الدرجة الأولى.
ومن خلال شراكتنا لإعادة تدوير البلاتين والبلاديوم والروديوم ومقره الولايات المتحدة، نحن نعمل على إثبات أن تكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا تستطيع معالجة واستعادة معادن المجموعة البلاتينية من المحوَّلات الحفَّازة للسيارات المستهلكة من مصادر مسؤولة بطريقة أنظف وأكثر كفاءة من طرق الصهر والتكرير التقليدية.
البيانات التطلعية
لا تُشكِّل بعض البيانات الواردة هنا حقائق تاريخية ولكن يمكن اعتبارها "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدَّلة، وقانون الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدَّلة وأحكام "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالخطط والاستراتيجيات والتوقعات والنوايا، التجارية والمالية، لشركة Lifezone Metals Limited والشركات التابعة.
وبشكلٍ عام، تُعدَّ البيانات التي لا تمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالإجراءات المستقبلية المحتملة أو المفترضة، أو استراتيجيات الأعمال، أو الأحداث أو نتائج العمليات، وأي بيانات تشير إلى التوقعات أو التنبؤات أو غيرها من توصيفات الأحداث أو الظروف المستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات أساسية، بيانات تطلعية. وعادةً ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات، مثل "نعتقد"، أو "قد"، أو "سوف"، أو "نقدر"، أو "نستمر"، أو "نتوقع"، أو "نعتزم"، أو "ننوي"، أو "ينبغي"، أو "نود"، أو "نخطط"، أو "نتكهن" أو "من المحتمل" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "مستقبل" أو "يتنبّأ" أو أنماط نفي هذه المصطلحات أو الاشتقاقات أو ما شابه ذلك من المصطلحات أو التعبيرات التي تتنبأ أو تُشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو التي ليست بيانات عن أمور تاريخية؛ بشرط ألا يعني غياب هذه العناصر أن البيان ليس تطلعيًا. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، والنتائج المستقبلية المقدرة أو المتوقعة لشركة Lifezone Metals، والفرص المستقبلية لشركة Lifezone Metals، بما في ذلك فعالية تكنولوجيا التعدين المائي الخاصة بشركة Lifezone Metals (تكنولوجيا Hydromet) وتطوير ومعالجة الموارد المعدنية بمشروع كابانغا وغيرها من البيانات التي لا تُشكِّل حقائق تاريخية.
تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة Lifezone Metals ولا تعتبر توقعات للأداء الفعلي. تتاح هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للحقيقة أو الاحتمالية، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. لا تخضع العديد من الأحداث والظروف الفعلية لسيطرة Lifezone Metals والشركات التابعة لها. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Lifezone Metals، وتختلف النتائج الفعلية اختلافًا ماديًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاضطرابات الاقتصادية والتشغيلية؛ والتضخم العالمي وزيادة تكاليف المواد والخدمات؛ وموثوقية أخذ العينات؛ ونجاح أي عمل تجريبي؛ واختلاف تكاليف رأس المال والتشغيل بشكل كبير عن التقديرات؛ والتأخير في الحصول أو الفشل في الحصول على الموافقات الحكومية أو البيئية أو الموافقات الأخرى المطلوبة للمشروع؛ والتغييرات في اللوائح الحكومية والتشريعات وتعريفات الضرائب؛ والتضخم الاقتصادي؛ والتغيرات في أسعار الصرف وتوافر العملات الأجنبية؛ والتقلبات في أسعار السلع الأساسية؛ والتأخير في تطوير المشاريع وعوامل أخرى؛ ونتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد شركة Lifezone Metals؛ قدرتنا على الحصول على رأس مال إضافي، بما في ذلك استخدام سوق الديون ومتطلبات رأس المال المستقبلية ومصادر واستخدامات النقد؛ والمخاطر المتعلقة ببدء أعمال Lifezone Metals، وفعالية تكنولوجيا Hydromet؛ وتوقيت معالم العمل المتوقعة؛ واكتساب الملكية الفكرية وصيانتها وحمايتها؛ وقدرة Lifezone على تحقيق التوقعات وتوقع الشكوك (بما في ذلك الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية) المتعلقة بأعمالنا وعملياتنا وأدائنا المالي، بما في ذلك: التوقعات فيما يتعلق بالأداء المالي والتجاري والتوقعات المالية ومقاييس الأعمال وأي افتراضات أساسية؛ التوقعات فيما يتعلق بتطوير المنتجات والتكنولوجيا وحجم خط الأنابيب والسوق؛ التوقعات المتعلقة بتطوير المنتجات والتكنولوجيا والمجموعات؛ وآثار المنافسة على أعمال شركة Lifezone Metals؛ وقدرة Lifezone Metals على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها وإدارة النمو بشكل مربح والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ قدرة Lifezone Metals على الوصول إلى الربحية والحفاظ عليها؛ وتعزيز النتائج التشغيلية والمالية المستقبلية؛ والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة على أعمال شركة Lifezone Metals؛ قدرة Lifezone Metals على الاستمرار في الالتزام بمعايير الإدراج المعمول بها في بورصة نيويورك؛ قدرة Lifezone Metals على الحفاظ على إدراج أوراقها المالية في بورصة الأوراق المالية الوطنية الأمريكية؛ وقدرتنا على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها؛ البقاء على اطلاع على معايير المحاسبة أو القوانين واللوائح المُعدَّلة أو الجديدة المطبقة على أعمالنا، بما في ذلك تنظيم الخصوصية؛ والمخاطر الأخرى التي سيتم تفصيلها من وقت لآخر في الملفات المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
والقائمة السابقة لعوامل الخطر ليست شاملة. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تطلع عليها شركة Lifezone Metals حاليًا أو تعتقد شركة Lifezone Metals حاليًا أنها غير جوهرية والتي قد تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Lifezone Metals أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. وتتوقع شركة Lifezone Metals أن الأحداث والتطورات اللاحقة سيترتب عليها تغيير تقييمات Lifezone Metals.
لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على اعتبار أنها تمثل تقييمات Lifezone Metals اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور. وبناءً على ذلك، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. لا ينبغي اعتبار أي شيء هنا بمثابة إقرار من أي شخص بأن البيانات التطلعية المنصوص عليها هنا سيتم تحقيقها أو أنه سيتم تحقيق أي من النتائج المتوخاة في مثل هذه البيانات التطلعية. لا ينبغي عليك الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية في هذا المنشور، والتي تعتمد على المعلومات المتوفِّرة لنا اعتبارًا من تاريخ إصدارها وهي مؤهَّلة في مجملها بالرجوع إلى البيانات التحذيرية الواردة هنا. في كل الحالات التي يتم فيها عرض الأداء التاريخي، يُرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.
إننا نخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي لتعكس التغييرات في الافتراضات أو العوامل الأساسية أو المعلومات أو البيانات أو الأساليب الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات الأخرى بعد تاريخ هذا البيان، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN04102024004146001356ID1108747605