Visa تعلن عن الإطلاق التجريبي لمركز Visa للحلول التجارية لتوحيد نظامها البيئي للمدفوعات التجارية

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: V)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن نظام بيئي جديد للمدفوعات التجارية، وهو مركز Visa للحلول التجارية. ستوفر هذه المبادرة الإستراتيجية للمؤسسات المالية والشركات إمكانية الوصول بكفاءة إلى مجموعة واسعة من حلول الدفع التجارية وقدرات تكميلية وتكاملات في مجموعة من خدمات التكنولوجيا المالية، مما يسهل عليها إدارة مدفوعاتها التجارية.
سيكون مركز Visa للحلول التجارية عبارة عن منصة متكاملة توفر تجربة أكثر حداثة وتخصيصًا وتناسقًا للمستخدمين للتنقل بسهولة وإنجاز المهام الرئيسية المتعلقة بالدفع. من خلال هيكل تسجيل الدخول الموحد، وعملية التكامل الفعالة وقائمة الخدمات للاختيار من بينها، يمكن للمستخدمين توقع تجربة أسرع ومحسنة.
تمثل المدفوعات التجارية فرصة سوقية تبلغ قيمتها 145 تريليون دولار على مستوى العالم1، ولكن المنصات الحالية تميل إلى استهداف أو التخصص عبر حالة استخدام أو قطاع محدد. لذلك، يتعين على المستخدمين في كثير من الأحيان الانتقال إلى بيئات مختلفة للوصول إلى مجموعة الحلول التي يحتاجون إليها. من خلال الاستفادة من شبكة Visa العالمية وحلولها وشراكاتها مع مزودي التكنولوجيا المالية الرئيسيين، سيوفر مركز Visa للحلول التجارية تجربة موحدة على نطاق واسع.
قالت Gloria Colgan، نائبة الرئيس الأول والرئيسة العالمية للمنتجات في قسم الحلول التجارية في Visa: "نسمع بانتظام من عملائنا وعملاء عملائنا أنهم يريدون ويحتاجون إلى الوصول السلس إلى حلول الدفع التجارية الخاصة بهم وإدارتها". "سيعمل مركز Visa للحلول التجارية على تمكين عملائنا من الحصول على رؤية أفضل واتخاذ قرارات أسرع، كل ذلك ضمن واجهة جديدة أنيقة مصممة مع وضعهم في الاعتبار."
كمعلم هام في هذه العملية، ينتقل مركز Visa للحلول التجارية إلى مرحلة تجريبية أولية هذا الشهر، مع التركيز على تجربة محسنة وموسعة للمدفوعات بين الشركات. مع استمرار توسع مركز Visa للحلول التجارية في عام 2025، سنقدم تفاصيل إضافية.
حول .Visa Inc
Visa (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. يمكن معرفة المزيد على Visa .
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1خريطة المدفوعات العالمية لشركة McKinsey لعام 2022، دراسة تحديد حجم السوق العالمية لشركة EY Visa Direct لعام 2022، تحليل Visa
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