Visa تعلن عن الإطلاق التجريبي لمركز Visa للحلول التجارية لتوحيد نظامها البيئي للمدفوعات التجارية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: V)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن نظام بيئي جديد للمدفوعات التجارية، وهو مركز Visa للحلول التجارية. ستوفر هذه المبادرة الإستراتيجية للمؤسسات المالية والشركات إمكانية الوصول بكفاءة إلى مجموعة واسعة من حلول الدفع التجارية وقدرات تكميلية وتكاملات في مجموعة من خدمات التكنولوجيا المالية، مما يسهل عليها إدارة مدفوعاتها التجارية.

سيكون مركز Visa للحلول التجارية عبارة عن منصة متكاملة توفر تجربة أكثر حداثة وتخصيصًا وتناسقًا للمستخدمين للتنقل بسهولة وإنجاز المهام الرئيسية المتعلقة بالدفع. من خلال هيكل تسجيل الدخول الموحد، وعملية التكامل الفعالة وقائمة الخدمات للاختيار من بينها، يمكن للمستخدمين توقع تجربة أسرع ومحسنة.

تمثل المدفوعات التجارية فرصة سوقية تبلغ قيمتها 145 تريليون دولار على مستوى العالم1، ولكن المنصات الحالية تميل إلى استهداف أو التخصص عبر حالة استخدام أو قطاع محدد. لذلك، يتعين على المستخدمين في كثير من الأحيان الانتقال إلى بيئات مختلفة للوصول إلى مجموعة الحلول التي يحتاجون إليها. من خلال الاستفادة من شبكة Visa العالمية وحلولها وشراكاتها مع مزودي التكنولوجيا المالية الرئيسيين، سيوفر مركز Visa للحلول التجارية تجربة موحدة على نطاق واسع.

قالت Gloria Colgan، نائبة الرئيس الأول والرئيسة العالمية للمنتجات في قسم الحلول التجارية في Visa: "نسمع بانتظام من عملائنا وعملاء عملائنا أنهم يريدون ويحتاجون إلى الوصول السلس إلى حلول الدفع التجارية الخاصة بهم وإدارتها". "سيعمل مركز Visa للحلول التجارية على تمكين عملائنا من الحصول على رؤية أفضل واتخاذ قرارات أسرع، كل ذلك ضمن واجهة جديدة أنيقة مصممة مع وضعهم في الاعتبار."

كمعلم هام في هذه العملية، ينتقل مركز Visa للحلول التجارية إلى مرحلة تجريبية أولية هذا الشهر، مع التركيز على تجربة محسنة وموسعة للمدفوعات بين الشركات. مع استمرار توسع مركز Visa للحلول التجارية في عام 2025، سنقدم تفاصيل إضافية.

حول .Visa Inc

Visa (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. يمكن معرفة المزيد على Visa .

_______________________________

1خريطة المدفوعات العالمية لشركة McKinsey لعام 2022، دراسة تحديد حجم السوق العالمية لشركة EY Visa Direct لعام 2022، تحليل Visa

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.