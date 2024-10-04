استمتع بمستقبل الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً للجميع في حدث Lenovo العالمي السنوي العاشر للتكنولوجيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--في 15 أكتوبر 2024، ستستضيف شركة Lenovo حدث الابتكار العالمي السنوي الخاص بها، Tech World ، في بيلفيو بواشنطن. ويمثل هذا العام العاشر على التوالي للحدث ويعكس عقدًا من الابتكار والتحول من الشركة. سيستكشف حدث هذا العام كيف تفي Lenovo بوعد الذكاء الاصطناعي من خلال حلول شاملة تغذي مهمتها المتمثلة في الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً للجميع. ستشمل التكنولوجيا المميزة مشاريع
رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، والذكاء الاصطناعي الهجين لتمكين كل من الأفراد والمؤسسات، وطرق مجربة لتسريع ونشر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ستناقش الشركة أيضًا استثماراتها وتعاونها المستمر مع الشركاء لتقديم أجهزة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والحلول والخدمات الأكثر تقدمًا وشمولية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمحسنة بالذكاء الاصطناعي للعملاء. سينضم جميع كبار شركاء الصناعة إلى Lenovo على خشبة المسرح لمناقشة الخطوة التالية والبناء على إطلاق المنتجات الرئيسية والخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك:
بالتعاون مع شركة Intel، كانت شركة Lenovo من أوائل الشركات التي أطلقت أجهزة كمبيوتر مدعمة بالذكاء الاصطناعي باستخدام معالجات Intel Core Ultra في بداية هذا العام.
بالتعاون مع AMD، جلبت Lenovo أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بمعالجات الذكاء الاصطناعي من الجيل الثالث Ryzen إلى السوق للمستهلكين والشركات التجارية ومستخدمي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بالتعاون مع Qualcomm وMicrosoft، أعلنت شركة Lenovo عن أول أجهزة كمبيوتر Copilot+ تعمل بمعالج Snapdragon X Elite: Lenovo Yoga Slim 7x وThinkPad T14s Gen 6.
بالتعاون مع NVIDIA، أطلقت Lenovo حلول الذكاء الاصطناعي الهجين الجديدة التي توفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية القوية لكل مؤسسة وسحابة لجلب قدرات التحول إلى كل صناعة من خلال خدمات الذكاء الاصطناعي الاحترافية الجديدة وجهاز الحوسبة المكانية من Lenovo لتقنية التوأم الرقمي.
سيتضمن مؤتمر Tech World جلسة رئيسية يقدمها Yuanqing Yang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo، الذي سيناقش أحدث ابتكارات Lenovo وإستراتيجياتها في السعي لتحقيق "الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً للجميع". وسوف يستعرض التقنيات التي تجعل الذكاء الاصطناعي الهجين حقيقة واقعة للجميع، في كل مكان - في المنزل، في العمل، وأثناء التنقل.
يمكن للحضور الاستماع شخصيًا وافتراضيًا لتجربة كيفية استخدام Lenovo للذكاء الاصطناعي الهجين لدعم المؤسسات الكبيرة والصغيرة. تعمل أحدث التقنيات على تسريع نتائج الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الخاص وتطويره، والحصول على وصول ميسور التكلفة وقابل للتطوير إلى موارد وحدة معالجة الرسومات المقننة.
ومن بين المتحدثين الإضافيين رئيس قسم التكنولوجيا المعين حديثًا في Lenovo، الدكتور Tolga Kurtoglu ، ورئيس مجموعة التكنولوجيا الناشئة في Lenovo، الدكتور Yong Rui، إلى جانب متحدثين شركاء مثل Lisa Su، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة AMD؛ وPat Gelsinger، الرئيس التنفيذي لشركة Intel؛ وSatya Nadella، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذي لشركة Microsoft؛ وMark Zuckerberg، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta؛ وJensen Huang، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA.
من خلال محتوى افتراضي يمكن استكشافه في أي وقت، سيتم بث Tech World '24 مباشرة عبر مناطق زمنية متعددة واستضافته عند الطلب بعد البث الرئيسي. للتسجيل والاطلاع على جدول الأعمال الكامل للمتحدثين، يرجى زيارة Lenovo Tech World '24 .
شاهد عقدًا من الأحداث البارزة من أحداث Tech World السابقة:
Tech World 2015 – بكين
Tech World 2016 – سان فرانسيسكو
Tech World 2017 – شنغهاي
Tech World 2018 – بكين
Tech World 2019 – بكين
Tech World 2020 – افتراضي
Tech World 2021 – افتراضي
Tech World 2022 – افتراضي
Tech World 2023 – أوستن
حول Lenovo
تعد Lenovo شركة تكنولوجية عالمية تبلغ إيراداتها 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. ركزت Lenovo على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، وقد بنت على نجاحها كأكبر شركة للكمبيوتر الشخصي في العالم مع محفظة سحابية من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسنة للذكاء الاصطناعي (أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، والبنية التحتية (الخادم، والتخزين، والحواسيب المتطورة، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المحددة بالبرمجيات)، والبرامج، والحلول، والخدمات. يعمل استثمار Lenovo المستمر في الابتكار المتغير عالميًا على بناء مستقبل أكثر إنصافًا وجدير بالثقة وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت اسم Lenovo Group Limited (بورصة هونغ كونغ تحت الرمز: 992) (وأداة ADR تحت الرمز: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ آخر الأخبار من خلال StoryHub .
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