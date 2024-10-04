استمتع بمستقبل الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً للجميع في حدث Lenovo العالمي السنوي العاشر للتكنولوجيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--في 15 أكتوبر 2024، ستستضيف شركة Lenovo حدث الابتكار العالمي السنوي الخاص بها، Tech World ، في بيلفيو بواشنطن. ويمثل هذا العام العاشر على التوالي للحدث ويعكس عقدًا من الابتكار والتحول من الشركة. سيستكشف حدث هذا العام كيف تفي Lenovo بوعد الذكاء الاصطناعي من خلال حلول شاملة تغذي مهمتها المتمثلة في الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً للجميع. ستشمل التكنولوجيا المميزة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، والذكاء الاصطناعي الهجين لتمكين كل من الأفراد والمؤسسات، وطرق مجربة لتسريع ونشر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ستناقش الشركة أيضًا استثماراتها وتعاونها المستمر مع الشركاء لتقديم أجهزة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والحلول والخدمات الأكثر تقدمًا وشمولية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمحسنة بالذكاء الاصطناعي للعملاء. سينضم جميع كبار شركاء الصناعة إلى Lenovo على خشبة المسرح لمناقشة الخطوة التالية والبناء على إطلاق المنتجات الرئيسية والخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك:



بالتعاون مع شركة Intel، كانت شركة Lenovo من أوائل الشركات التي أطلقت أجهزة كمبيوتر مدعمة بالذكاء الاصطناعي باستخدام معالجات Intel Core Ultra في بداية هذا العام.

بالتعاون مع AMD، جلبت Lenovo أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بمعالجات الذكاء الاصطناعي من الجيل الثالث Ryzen إلى السوق للمستهلكين والشركات التجارية ومستخدمي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بالتعاون مع Qualcomm وMicrosoft، أعلنت شركة Lenovo عن أول أجهزة كمبيوتر Copilot+ تعمل بمعالج Snapdragon X Elite:‏ Lenovo Yoga Slim 7x وThinkPad T14s Gen 6. بالتعاون مع NVIDIA، أطلقت Lenovo حلول الذكاء الاصطناعي الهجين الجديدة التي توفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية القوية لكل مؤسسة وسحابة لجلب قدرات التحول إلى كل صناعة من خلال خدمات الذكاء الاصطناعي الاحترافية الجديدة وجهاز الحوسبة المكانية من Lenovo لتقنية التوأم الرقمي.

سيتضمن مؤتمر Tech World جلسة رئيسية يقدمها Yuanqing Yang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo، الذي سيناقش أحدث ابتكارات Lenovo وإستراتيجياتها في السعي لتحقيق "الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً للجميع". وسوف يستعرض التقنيات التي تجعل الذكاء الاصطناعي الهجين حقيقة واقعة للجميع، في كل مكان - في المنزل، في العمل، وأثناء التنقل.

يمكن للحضور الاستماع شخصيًا وافتراضيًا لتجربة كيفية استخدام Lenovo للذكاء الاصطناعي الهجين لدعم المؤسسات الكبيرة والصغيرة. تعمل أحدث التقنيات على تسريع نتائج الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الخاص وتطويره، والحصول على وصول ميسور التكلفة وقابل للتطوير إلى موارد وحدة معالجة الرسومات المقننة.

ومن بين المتحدثين الإضافيين رئيس قسم التكنولوجيا المعين حديثًا في Lenovo، الدكتور Tolga Kurtoglu ، ورئيس مجموعة التكنولوجيا الناشئة في Lenovo، الدكتور Yong Rui، إلى جانب متحدثين شركاء مثل Lisa Su، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة AMD؛ وPat Gelsinger، الرئيس التنفيذي لشركة Intel؛ وSatya Nadella، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذي لشركة Microsoft؛ وMark Zuckerberg، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta؛ وJensen Huang، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA.

من خلال محتوى افتراضي يمكن استكشافه في أي وقت، سيتم بث Tech World '24 مباشرة عبر مناطق زمنية متعددة واستضافته عند الطلب بعد البث الرئيسي. للتسجيل والاطلاع على جدول الأعمال الكامل للمتحدثين، يرجى زيارة Lenovo Tech World '24 .

شاهد عقدًا من الأحداث البارزة من أحداث Tech World السابقة:



Tech World 2015 – بكين

Tech World 2016 – سان فرانسيسكو

Tech World 2017 – شنغهاي

Tech World 2018 – بكين

Tech World 2019 – بكين

Tech World 2020 – افتراضي

Tech World 2021 – افتراضي

Tech World 2022 – افتراضي Tech World 2023 – أوستن

حول Lenovo

تعد Lenovo شركة تكنولوجية عالمية تبلغ إيراداتها 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. ركزت Lenovo على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، وقد بنت على نجاحها كأكبر شركة للكمبيوتر الشخصي في العالم مع محفظة سحابية من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسنة للذكاء الاصطناعي (أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، والبنية التحتية (الخادم، والتخزين، والحواسيب المتطورة، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المحددة بالبرمجيات)، والبرامج، والحلول، والخدمات. يعمل استثمار Lenovo المستمر في الابتكار المتغير عالميًا على بناء مستقبل أكثر إنصافًا وجدير بالثقة وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت اسم Lenovo Group Limited (بورصة هونغ كونغ تحت الرمز: 992) ‏(وأداة ADR تحت الرمز: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ آخر الأخبار من خلال StoryHub .

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