Billups تعزِّز دورها القيادي لدفع التوسُّع العالمي في الشرق الأوسط وأستراليا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت billups ، الوكالة الرائدة المستقلة في قطاع خدمات الإعلانات الخارجية المُدارة، عن تعيين أربعة من كبار القادة بهدف دفع عجلة النمو في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا، وأوروبا والشرق الأوسط. تم اتخاذ قرار بتعيين David Hawkins في منصب المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط، وWissam El Rayess في منصب مدير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط، وNicci Loudon في منصب مديرة الأعمال لمنطقة أستراليا ونيوزيلندا، وKirstie Caldwell في منصب مدير الحسابات لمنطقة أستراليا ونيوزيلندا. تُشكِّل قرارات التعيين هذه جزءًا من التوسُّع الاستراتيجي الذي يتضمَّن الاستحواذ على أربع وكالات إعلانات خارجية في جميع أنحاء العالم في العام الماضي وإثباتًا للنمو الملحوظ في الإيرادات بنسبة 123% على مدار السنوات الثلاث الماضية. كما اتخذت شركة billups قرارًا في الآونة الأخيرة بتعيين Claudia Valderrama في منصب الرئيسة التنفيذية للعمليات العالمية وBen Milne في منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
يتمتع David Hawkins، الذي عمل سابقًا لدى JCDecaux، بخبرة واسعة في صناعة وسائط الإعلانات الخارجية. وفي منصبه الجديد كمدير إداري، سيترأس قطاع العمليات في الشرق الأوسط، مع التركيز على توسيع حضور billups في المنطقة وتقديم القيمة للعملاء. سيباشر Hawkins عمله من دبي.
يمتلك Wissam El Rayess، الذي انضم أيضًا إلينا قادمًا من شركة JCDecaux، خبرة قوية في علاقات الوكالات والشراكات التجارية. وفي منصبه الجديد كمدير أعمال في الشرق الأوسط، سيتولى El Rayess قيادة مبادرات تطوير الأعمال وتعزيز العلاقات مع العملاء في هذه السوق الحيوية. سيباشر أيضًا مهام عمله من دبي.
تتمتع Nicci Loudon، التي عملت سابقًا في شركة Talon Outdoor، بخبرة واسعة في مجال خدمات العملاء وتطوير الأعمال. وفي منصبها الجديد كمديرة أعمال في منطقة أستراليا ونيوزيلندا، ستشرف Loudon على العمليات الإقليمية واستراتيجيات النمو. ستباشر مهام عملها من ميلبورن.
ستشغل Kirstie Caldwell، التي تتمتع بسجل حافل بالنجاحات في شركة JCDecaux بأستراليا وTalon، منصب مديرة الحسابات في منطقة أستراليا ونيوزيلندا. وستصب Caldwell كامل تركيزها على تعزيز مشاركة العملاء وتحسين أداء الحملات للعملاء. ستباشر مهام عملها من سيدني.
سيُقدِّم Hawkins وEl Rayess تقاريرهما إلى James McEwan، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. في حين ستُقدِّم Loudon وCaldwell تقاريرهما إلى Ben Milne، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي انضم مؤخرًا إلى شركة billups قادمًا من شركة dentsu.
صرَّح David Krupp، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة billups قائلاً: "يجلب كل من David وWissam وNicci وKirstie خبرة قوية في السوق ويشكلون مواهب كبيرة لشركة billups في الوقت الذي نواصل فيه توسُّعنا العالمي". "تُمثل قرارات تعييناتهم خطوة مهمة في مهمتنا لجعل جميع الإعلانات الخارجية في المتناول وخاضعة للمساءلة. وإزاء تقلُّدهم مناصب قيادية، نحن على أهبة الاستعداد لتقديم قيمة أكبر لعملائنا من خلال توفير خدمات billups الداخلية المتسقة عبر عمليات التنشيط الدولية".
ومن جانبه، قال David Hawkins، المدير العام لشركة billups في الشرق الأوسط: "لدى billups فرصة هائلة للارتقاء بقدرات الإعلان الخارجي في الشرق الأوسط من خلال التكنولوجيا المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات". "وإزاء اعتماد منطقة الشرق الأوسط للتحوُّل الرقمي، فإن خبرة billups في شراء البرامج والتحليلات ستساعد عملاءنا على الوصول إلى جمهورهم المستهدف بشكل فعَّال. "سيستغل Wissam El Rayess وفريقه خبرتنا لدعم النمو والحملات المؤثرة في هذا الوقت الحاسم الذي تمر به الصناعة".
وأفادت Nicci Loudon، مديرة الأعمال في منطقة أستراليا ونيوزيلندا لدى شركة billups: "أتطلع إلى العودة إلى أستراليا ودعم التركيز الذي تضعه شركة billups على تحسين خدمات الإعلانات الخارجية وتحليلها من خلال تطبيق خبرتي على الصعيد المحلي والدولي". "سنعمل أنا وBen Poole وRohan Prasad وKirstie Caldwell على تعزيز ثقافة التعاون مع العملاء في قطاع الإعلانات الخارجية النابض بالحياة."
نبذة عن شركة billups
billups هي وكالة عالمية مستقلة في قطاع خدمات الإعلانات الخارجية المُدارة، حيث تساعد المعلنين والوكالات وأصحاب وسائل الإعلام الخارجية على تعزيز أداء الوسائط من خلال منصَّة تحليلات وقياس حاصلة على براءة اختراع. تجمع الوكالة التي تتمتع بخبرة تربو عن 20 عامًا ولديها قاعدة موظفين ينتشرون في 17 بلدًا، بين الخبرة المحلية في الإعلانات الخارجية مع إمكانية الوصول العالمية لتحقيق مبادرات التسويق الدولية. تستخدم billups تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع والخاصة للتخطيط وإضفاء التحسينات وإعداد التقارير حول مدى فعالية الوسائط، مما يجعل الإعلانات الخارجية جزءًا لا غنى عنه من خطط الوسائط. اكتشف كيف تُشكِّل billups مستقبل الإعلانات الخارجية على .
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