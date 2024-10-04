Billups تعزِّز دورها القيادي لدفع التوسُّع العالمي في الشرق الأوسط وأستراليا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت billups ، الوكالة الرائدة المستقلة في قطاع خدمات الإعلانات الخارجية المُدارة، عن تعيين أربعة من كبار القادة بهدف دفع عجلة النمو في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا، وأوروبا والشرق الأوسط. تم اتخاذ قرار بتعيين David Hawkins في منصب المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط، وWissam El Rayess في منصب مدير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط، وNicci Loudon في منصب مديرة الأعمال لمنطقة أستراليا ونيوزيلندا، وKirstie Caldwell في منصب مدير الحسابات لمنطقة أستراليا ونيوزيلندا. تُشكِّل قرارات التعيين هذه جزءًا من التوسُّع الاستراتيجي الذي يتضمَّن الاستحواذ على أربع وكالات إعلانات خارجية في جميع أنحاء العالم في العام الماضي وإثباتًا للنمو الملحوظ في الإيرادات بنسبة 123% على مدار السنوات الثلاث الماضية. كما اتخذت شركة billups قرارًا في الآونة الأخيرة بتعيين Claudia Valderrama في منصب الرئيسة التنفيذية للعمليات العالمية وBen Milne في منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يتمتع David Hawkins، الذي عمل سابقًا لدى JCDecaux، بخبرة واسعة في صناعة وسائط الإعلانات الخارجية. وفي منصبه الجديد كمدير إداري، سيترأس قطاع العمليات في الشرق الأوسط، مع التركيز على توسيع حضور billups في المنطقة وتقديم القيمة للعملاء. سيباشر Hawkins عمله من دبي.

يمتلك Wissam El Rayess، الذي انضم أيضًا إلينا قادمًا من شركة JCDecaux، خبرة قوية في علاقات الوكالات والشراكات التجارية. وفي منصبه الجديد كمدير أعمال في الشرق الأوسط، سيتولى El Rayess قيادة مبادرات تطوير الأعمال وتعزيز العلاقات مع العملاء في هذه السوق الحيوية. سيباشر أيضًا مهام عمله من دبي.

تتمتع Nicci Loudon، التي عملت سابقًا في شركة Talon Outdoor، بخبرة واسعة في مجال خدمات العملاء وتطوير الأعمال. وفي منصبها الجديد كمديرة أعمال في منطقة أستراليا ونيوزيلندا، ستشرف Loudon على العمليات الإقليمية واستراتيجيات النمو. ستباشر مهام عملها من ميلبورن.

ستشغل Kirstie Caldwell، التي تتمتع بسجل حافل بالنجاحات في شركة JCDecaux بأستراليا وTalon، منصب مديرة الحسابات في منطقة أستراليا ونيوزيلندا. وستصب Caldwell كامل تركيزها على تعزيز مشاركة العملاء وتحسين أداء الحملات للعملاء. ستباشر مهام عملها من سيدني.

سيُقدِّم Hawkins وEl Rayess تقاريرهما إلى James McEwan، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. في حين ستُقدِّم Loudon وCaldwell تقاريرهما إلى Ben Milne، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي انضم مؤخرًا إلى شركة billups قادمًا من شركة dentsu.

صرَّح David Krupp، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة billups قائلاً: "يجلب كل من David وWissam وNicci وKirstie خبرة قوية في السوق ويشكلون مواهب كبيرة لشركة billups في الوقت الذي نواصل فيه توسُّعنا العالمي". "تُمثل قرارات تعييناتهم خطوة مهمة في مهمتنا لجعل جميع الإعلانات الخارجية في المتناول وخاضعة للمساءلة. وإزاء تقلُّدهم مناصب قيادية، نحن على أهبة الاستعداد لتقديم قيمة أكبر لعملائنا من خلال توفير خدمات billups الداخلية المتسقة عبر عمليات التنشيط الدولية".

ومن جانبه، قال David Hawkins، المدير العام لشركة billups في الشرق الأوسط: "لدى billups فرصة هائلة للارتقاء بقدرات الإعلان الخارجي في الشرق الأوسط من خلال التكنولوجيا المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات". "وإزاء اعتماد منطقة الشرق الأوسط للتحوُّل الرقمي، فإن خبرة billups في شراء البرامج والتحليلات ستساعد عملاءنا على الوصول إلى جمهورهم المستهدف بشكل فعَّال. "سيستغل Wissam El Rayess وفريقه خبرتنا لدعم النمو والحملات المؤثرة في هذا الوقت الحاسم الذي تمر به الصناعة".

وأفادت Nicci Loudon، مديرة الأعمال في منطقة أستراليا ونيوزيلندا لدى شركة billups: "أتطلع إلى العودة إلى أستراليا ودعم التركيز الذي تضعه شركة billups على تحسين خدمات الإعلانات الخارجية وتحليلها من خلال تطبيق خبرتي على الصعيد المحلي والدولي". "سنعمل أنا وBen Poole وRohan Prasad وKirstie Caldwell على تعزيز ثقافة التعاون مع العملاء في قطاع الإعلانات الخارجية النابض بالحياة."

نبذة عن شركة billups

billups هي وكالة عالمية مستقلة في قطاع خدمات الإعلانات الخارجية المُدارة، حيث تساعد المعلنين والوكالات وأصحاب وسائل الإعلام الخارجية على تعزيز أداء الوسائط من خلال منصَّة تحليلات وقياس حاصلة على براءة اختراع. تجمع الوكالة التي تتمتع بخبرة تربو عن 20 عامًا ولديها قاعدة موظفين ينتشرون في 17 بلدًا، بين الخبرة المحلية في الإعلانات الخارجية مع إمكانية الوصول العالمية لتحقيق مبادرات التسويق الدولية. تستخدم billups تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع والخاصة للتخطيط وإضفاء التحسينات وإعداد التقارير حول مدى فعالية الوسائط، مما يجعل الإعلانات الخارجية جزءًا لا غنى عنه من خطط الوسائط. اكتشف كيف تُشكِّل billups مستقبل الإعلانات الخارجية على .

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