Crayon تنجح في إنجاز 3 خطوات رئيسية في سلسلة انتصارات AWS

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Crayon، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التحوُّل الرقمي، اليوم عن تحقيقها أربعة أهداف رئيسية للنمو خلال الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ورغمًا عن التحديات التي تفرضها ديناميكيات السوق، نجحت الشركة في التغلب على الصعوبات، ونسبت نجاحها إلى الشراكة الاستراتيجية التي تم إبرامها مع Amazon
Web Services (AWS).
في العام الماضي، انفجرت فقاعة التكنولوجيا لكوفيد-19 أخيرًا، مما أصاب سوق تكنولوجيا المعلومات العالمية بفوضى عارمة مع تسريح 262,000 موظفi. واستنادًا إلى النتائج الصادرة عن Gartner®ii ، "بلغ معدل نمو الإنفاق الإجمالي على تكنولوجيا المعلومات لعام 2023 نسبة 3.3%، بزيادة قدرها 0.3% فقط عن عام 2022. ويعزى هذا بشكلٍ كبير إلى السأم من التغيير بين كبيري موظفي تكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع استعادة النشاط في عام 2024، مع زيادة الإنفاق الإجمالي على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.8%. عززت شركة Crayon في مايو 2023، وفي خضم تقلبات السوق العالمية، مكانتها من خلال إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة أربع سنوات مع iiiAWS. وسِّعت الاتفاقية دور شريك خدمات AWS على المستوى الرئيسي الحالي لشركة Crayon وسعت إلى إنشاء فريق Crayon مكوَّن من 500 خبير معتمد من AWS في جميع أنحاء العالم.
وعلى امتداد العام التالي، حققت Crayon ثلاثة أهداف رئيسية:
حصلت على اختصاصين جديدين من AWS - استشارات SaaS وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي - مما رفع إجمالي ما حققته إلى سبعة أهداف رئيسية.
وقعت الشركة عقدًا مع عميلها رقم ألف في خدمة إعداد الفواتير المُدارة.
تساعد Crayon الشركات ومورِّدي البرامج المستقلين على معالجة البنية الأساسية لديهم باستخدام نهج مفصَّل. يمكن للعملاء في غضون ساعات قليلة الاستفادة من منطقة مُنتقل إليها مُصمَّمة بشكلٍ جيد، وكانت هذه بمثابة مهمة تستغرق في الماضي أسابيع لإكمالها. أنشأت شركة Crayon مكتبة زاخرة بمسرِّعات AWS منظَّمة لمساعدة العملاء على التوسُّع. وبالاستعانة بخبرتها في مجال العمليات المالية (FinOps)، تساعد Crayon العملاء عادةً على خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات بنسبة 30%، بالإضافة إلى الحصول على رؤية شاملة في الوقت الفعلي للبنية التحتية السحابية لديهم.
تحتفل شركة Crayon هذا العام بمرور عشر سنوات على الابتكار بالذكاء الاصطناعي. وخلال هذه الفترة، تمكَّنت الشركة من تسليم أكثر من 300 مشروع مباشر للذكاء الاصطناعي التطبيقي وإدارة أكثر من 90 مشروعًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وفي معرض تعليقه على هذه الأهداف الرئيسية المهمة، صرَّح Florian Rosenberg، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Crayon قائلاً: "أصبحنا على إلمام بمعظم الأمور حول كيفية تصميم منصَّة بيانات حديثة تسمح لعملائنا بإعداد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يحسِّن عملياتهم التجارية أو يخلق مصادر دخل جديدة".
تعتقد Melissa Mulholland، الرئيسة التنفيذية لشركة Crayon، أن هناك سببًا أكبر وراء نجاح Crayon من المهارات التقنية وحدها: "تُعدُّ هذه الأهداف الرئيسية التي تم تحقيقها دليلاً على تفاني فريقنا وخبرته في الاستفادة من تقنيات AWS لتقديم حلول فعَّالة. من خلال استثمارنا في حالة الشريك من المستوى الرئيسي، نعمل جاهدين على تمكين مختلف العملاء من الوصول إلى برامج AWS التي تحد من تكاليف الترحيل والتحديث. ونحن في Crayon، نعتبر خدمة العملاء أمرًا بالغ الأهمية - نضمن حصول كل عميل على منصَّات مُحسَّنة وتجارب استثنائية".
نبذة عن شركة Crayon
تدعم شركة Crayon التي يقع مقرها الرئيسي في أوسلو، النرويج، وتتمتع بحضور عالمي يمتد عبر 46 بلدًا وفريقًا متخصَّصًا يتكون من 4000 مهني، تحسين تكنولوجيا المعلومات والابتكار. نحن شركة تتبع مبدأ "العميل أولاً" وتوفر عائدًا على الاستثمار في الإنفاق على البرامج والسحابة من خلال تمكين عملائنا من الاستحواذ على استثمارات البرامج وتحسينها بشكلٍ استراتيجي، واعتماد تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي، ودفع الابتكار من خلال تعزيز الكفاءة.
i واستنادًا إلى البيانات الصادرة عن Statista، ابتداءً من ديسمبر 2023، تم تسريح أكثر من 262,000 موظف في شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم خلال العام في أكثر من 1180 شركة.
ii بيان صحفي من ®Gartner: "توقعت Gartner أن يتزايد الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.8% في عام 2024"، 17 يناير 2024. . تُعدُّ GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي ويتم استخدامها في هذا البيان بعد الحصول على إذن. جميع الحقوق محفوظة.
iii بلغت حصة AWS في سوق البنية التحتية السحابية العالمية 31%، مقارنةً بمنافستها الرئيسية، شركة Microsoft، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23% في الربع الأول من عام 2024
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