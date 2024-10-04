Crayon تنجح في إنجاز 3 خطوات رئيسية في سلسلة انتصارات AWS

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Crayon، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التحوُّل الرقمي، اليوم عن تحقيقها أربعة أهداف رئيسية للنمو خلال الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ورغمًا عن التحديات التي تفرضها ديناميكيات السوق، نجحت الشركة في التغلب على الصعوبات، ونسبت نجاحها إلى الشراكة الاستراتيجية التي تم إبرامها مع Web Services (AWS).

في العام الماضي، انفجرت فقاعة التكنولوجيا لكوفيد-19 أخيرًا، مما أصاب سوق المعلومات العالمية بفوضى عارمة مع تسريح 262,000 موظفi. واستنادًا إلى النتائج الصادرة عن Gartner®ii ، "بلغ معدل نمو الإنفاق الإجمالي على تكنولوجيا المعلومات لعام 2023 نسبة 3.3%، بزيادة قدرها 0.3% فقط عن عام 2022. ويعزى هذا بشكلٍ كبير إلى السأم من التغيير بين كبيري موظفي تكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع استعادة النشاط في عام 2024، مع زيادة الإنفاق الإجمالي على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.8%. عززت شركة Crayon في مايو 2023، وفي خضم تقلبات السوق العالمية، مكانتها من خلال إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة أربع سنوات مع iiiAWS. وسِّعت الاتفاقية دور شريك خدمات AWS على المستوى الرئيسي الحالي لشركة Crayon وسعت إلى إنشاء فريق Crayon مكوَّن من 500 خبير معتمد من AWS في جميع أنحاء العالم.

وعلى امتداد العام التالي، حققت Crayon ثلاثة أهداف رئيسية:



حصلت على اختصاصين جديدين من AWS - استشارات SaaS وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي - مما رفع إجمالي ما حققته إلى سبعة أهداف رئيسية. وقعت الشركة عقدًا مع عميلها رقم ألف في خدمة إعداد الفواتير المُدارة.

تساعد Crayon الشركات ومورِّدي البرامج المستقلين على معالجة البنية الأساسية لديهم باستخدام نهج مفصَّل. يمكن للعملاء في غضون ساعات قليلة الاستفادة من منطقة مُنتقل إليها مُصمَّمة بشكلٍ جيد، وكانت هذه بمثابة مهمة تستغرق في الماضي أسابيع لإكمالها. أنشأت شركة Crayon مكتبة زاخرة بمسرِّعات AWS منظَّمة لمساعدة العملاء على التوسُّع. وبالاستعانة بخبرتها في مجال العمليات المالية (FinOps)، تساعد Crayon العملاء عادةً على خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات بنسبة 30%، بالإضافة إلى الحصول على رؤية شاملة في الوقت الفعلي للبنية التحتية السحابية لديهم.

تحتفل شركة Crayon هذا العام بمرور عشر سنوات على الابتكار بالذكاء الاصطناعي. وخلال هذه الفترة، تمكَّنت الشركة من تسليم أكثر من 300 مشروع مباشر للذكاء الاصطناعي التطبيقي وإدارة أكثر من 90 مشروعًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وفي معرض تعليقه على هذه الأهداف الرئيسية المهمة، صرَّح Florian Rosenberg، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Crayon قائلاً: "أصبحنا على إلمام بمعظم الأمور حول كيفية تصميم منصَّة بيانات حديثة تسمح لعملائنا بإعداد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يحسِّن عملياتهم التجارية أو يخلق مصادر دخل جديدة".

تعتقد Melissa Mulholland، الرئيسة التنفيذية لشركة Crayon، أن هناك سببًا أكبر وراء نجاح Crayon من المهارات التقنية وحدها: "تُعدُّ هذه الأهداف الرئيسية التي تم تحقيقها دليلاً على تفاني فريقنا وخبرته في الاستفادة من تقنيات AWS لتقديم حلول فعَّالة. من خلال استثمارنا في حالة الشريك من المستوى الرئيسي، نعمل جاهدين على تمكين مختلف العملاء من الوصول إلى برامج AWS التي تحد من تكاليف الترحيل والتحديث. ونحن في Crayon، نعتبر خدمة العملاء أمرًا بالغ الأهمية - نضمن حصول كل عميل على منصَّات مُحسَّنة وتجارب استثنائية".

نبذة عن شركة Crayon

تدعم شركة Crayon التي يقع مقرها الرئيسي في أوسلو، النرويج، وتتمتع بحضور عالمي يمتد عبر 46 بلدًا وفريقًا متخصَّصًا يتكون من 4000 مهني، تحسين تكنولوجيا المعلومات والابتكار. نحن شركة تتبع مبدأ "العميل أولاً" وتوفر عائدًا على الاستثمار في الإنفاق على البرامج والسحابة من خلال تمكين عملائنا من الاستحواذ على استثمارات البرامج وتحسينها بشكلٍ استراتيجي، واعتماد تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي، ودفع الابتكار من خلال تعزيز الكفاءة.

i واستنادًا إلى البيانات الصادرة عن Statista، ابتداءً من ديسمبر 2023، تم تسريح أكثر من 262,000 موظف في شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم خلال العام في أكثر من 1180 شركة.

ii بيان صحفي من ®Gartner: "توقعت Gartner أن يتزايد الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.8% في عام 2024"، 17 يناير 2024. . تُعدُّ GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي ويتم استخدامها في هذا البيان بعد الحصول على إذن. جميع الحقوق محفوظة.

iii بلغت حصة AWS في سوق البنية التحتية السحابية العالمية 31%، مقارنةً بمنافستها الرئيسية، شركة Microsoft، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23% في الربع الأول من عام 2024

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