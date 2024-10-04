تكريم معهد Nucleus Research لشركة Kinaxis بوصفها شركة رائدة في تقنية أنظمة إدارة النقل (TMS)

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حصلت شركة Kinaxis® Inc. (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TSX:KXS)، الرائدة عالميًا في تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، على لقب الشركة الرائدة في مصفوفة قيمة تقنية أنظمة إدارة النقل (TMS Value Matrix) لعام 2024 من قبل معهد Nucleus Research ، مزود مشهور لخدمات الأبحاث والاستشارات التكنولوجية التي تركز على عائد الاستثمار. يلقي هذا التكريم الضوء على التزام شركة Kinaxis بدفع حدود أنظمة إدارة النقل (TMS) من خلال منصة Maestro المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على تعزيز المرونة، وتحسين العمليات، وخفض التكاليف عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.

تركز جائزة مصفوفة قيمة تقنية أنظمة إدارة النقل (TMS Technology Value Matrix) لعام 2024 تركز على الحلول التي تقدم أعلى قيمة للمؤسسات، من خلال تقييم الأداء الوظيفي وسهولة الاستخدام. تميزت شركة Kinaxis بقدرتها على تجاوز وظائف أنظمة إدارة النقل (TMS) التقليدية، ودمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير رؤية لا مثيل لها في الوقت الفعلي، وأتمتة العمليات، واتخاذ القرارات الذكية عبر الصناعات، بما في ذلك السيارات، والفضاء، وعلوم الحياة، والتقنية المتطورة.

"تواصل شركة Kinaxis الاستثمار وتحسين قدرات منصة إدارة النقل لديها،" حسبما قال Charles A. Brennan، المحلل لدى معهد Nucleus Research. "ومن خلال توفير رؤية شاملة وتمكين المؤسسات من اتخاذ المزيد من القرارات المدروسة والقائمة على البيانات، عززت شركة Kinaxis مكانتها بوصفها شركة رائدة في مصفوفة قيمة تقنية أنظمة إدارة النقل (TMS Technology Value Matrix) لهذا العام."

المجالات الرئيسية التي تميز شركة Kinaxis كشركة رائدة في مصفوفة قيمة تقنية أنظمة إدارة النقل (TMS Technology Value Matrix) لعام 2024 تشمل ما يلي:



الرؤية والتحكم في الوقت الفعلي: إن الرؤية الشاملة في الوقت الفعلي بدءًا من التصنيع وحتى التسليم النهائي تتيح للشركات إمكانية مراقبة العمليات وتعديلها وتعزيز عملية اتخاذ القرار وتقليل المخاطر.

الإدارة الشاملة للنقل: يعمل دعم جميع وسائل النقل - الشاحنات والسكك الحديدية والوسائل البحرية والجوية والطرود - على تسهيل تحسين المسار وتبسيط الطلبات عبر مواقع التصنيع المتنوعة ومراكز التوزيع وقنوات البيع.

التكامل مع الشبكات المتعددة المؤسسات: يوفر التكامل السلس مع شبكات شركات النقل العالمية وأنظمتها مثل ERP وWMS والتجارة الإلكترونية و3PLs رؤية موحدة لسلسلة التوريد، وربط جميع الأطراف المعنية والأنظمة.

ترشيد التكلفة والتحكم فيها: يساعد ترشيد التكلفة ومطابقة الفواتير في الوقت الفعلي، الشركات على إدارة تكاليف النقل مع ضمان التوافق مع اتفاقيات مستوى الخدمة، وتعزيز الشفافية المالية وتقليل النفقات العامة.

تنسيق محسّن لسلسلة التوريد: تيسر القدرات الموسعة، بما في ذلك إدارة الطلبات، وبرج التحكم اللوجستي، ورؤية المؤسسات المتعددة، التخطيط والتنفيذ المتزامن.

إدارة الأحداث والتعامل مع الاستثناءات: التنبيهات في الوقت الفعلي وإدارة الاستثناءات الآلية للتعطيلات مثل الطلبات العاجلة، أو تحويلات المخزون، أو اختيار الموردين البدلاء تضمن الاستجابات السريعة لتحديات سلسلة التوريد. التحديثات المبتكرة للمنتج: التحسينات المستمرة لمنصة Maestro تتضمن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الجديدة للمخزون والبيانات الواعدة المتاحة، وواجهة مستخدم محسّنة لسهولة الاستخدام وإجراءات امتثال معززة لتكامل البيانات والمعايير التنظيمية.

وقال Andrew Bell, كبير مسؤولي المنتجات في شركة Kinaxis: "بوصفنا شركة رائدة في تكنولوجيا تنسيق سلسلة التوريد، هدفنا هو تمكين المؤسسات بالأدوات التي تحتاجها للازدهار في ظل مشهد معقد بشكل متزايد". "يعكس هذا التكريم التزامنا المستمر بالابتكار والتميز، ويعزز مكانة شركة Kinaxis بوصفها قوة تحويلية، مما يؤدي إلى الكفاءة وتوفير التكاليف لعملائنا."

في تحليل لمنصة Maestro، نشره معهد Nucleus في يوليو 2024، ذكرت الشركة المحللة أنها تتوقع أن تقدم المنصة المشبعة بالذكاء الاصطناعي قيمة للعملاء في المجالات التالية: تحسين إدارة سلسلة التوريد، وزيادة إنتاجية الموظفين، وتعزيز التعاون بين الموردين. وصرح معهد Nucleus إنه يتوقع أن يوفر مستخدمو منصة Maestro ما يقرب من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا من خلال التخلص من الحاجة إلى تجميع البيانات لإعداد التقارير والتحليل.

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نبذة عن شركة Kinaxis

شركة Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في مجال تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، تعمل على تزويد سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. تجمع منصتنا لتنسيق سلسلة التوريد القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM ، بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة وخفة الحركة عبر سلسلة التوريد بأكملها - بدءًا من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات وحتى التسليم النهائي. ونحن نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمة للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

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