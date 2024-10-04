تكريم معهد Nucleus Research لشركة Kinaxis بوصفها شركة رائدة في تقنية أنظمة إدارة النقل (TMS)

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حصلت شركة Kinaxis® Inc. (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TSX:KXS)، الرائدة عالميًا في تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، على لقب الشركة الرائدة في مصفوفة قيمة تقنية أنظمة إدارة النقل (TMS technology
Value Matrix) لعام 2024 من قبل معهد Nucleus Research ، مزود مشهور لخدمات الأبحاث والاستشارات التكنولوجية التي تركز على عائد الاستثمار. يلقي هذا التكريم الضوء على التزام شركة Kinaxis بدفع حدود أنظمة إدارة النقل (TMS) من خلال منصة Maestro المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على تعزيز المرونة، وتحسين العمليات، وخفض التكاليف عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.
تركز جائزة مصفوفة قيمة تقنية أنظمة إدارة النقل (TMS Technology Value Matrix) لعام 2024 تركز على الحلول التي تقدم أعلى قيمة للمؤسسات، من خلال تقييم الأداء الوظيفي وسهولة الاستخدام. تميزت شركة Kinaxis بقدرتها على تجاوز وظائف أنظمة إدارة النقل (TMS) التقليدية، ودمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير رؤية لا مثيل لها في الوقت الفعلي، وأتمتة العمليات، واتخاذ القرارات الذكية عبر الصناعات، بما في ذلك السيارات، والفضاء، وعلوم الحياة، والتقنية المتطورة.
"تواصل شركة Kinaxis الاستثمار وتحسين قدرات منصة إدارة النقل لديها،" حسبما قال Charles A. Brennan، المحلل لدى معهد Nucleus Research. "ومن خلال توفير رؤية شاملة وتمكين المؤسسات من اتخاذ المزيد من القرارات المدروسة والقائمة على البيانات، عززت شركة Kinaxis مكانتها بوصفها شركة رائدة في مصفوفة قيمة تقنية أنظمة إدارة النقل (TMS Technology Value Matrix) لهذا العام."
المجالات الرئيسية التي تميز شركة Kinaxis كشركة رائدة في مصفوفة قيمة تقنية أنظمة إدارة النقل (TMS Technology Value Matrix) لعام 2024 تشمل ما يلي:
الرؤية والتحكم في الوقت الفعلي: إن الرؤية الشاملة في الوقت الفعلي بدءًا من التصنيع وحتى التسليم النهائي تتيح للشركات إمكانية مراقبة العمليات وتعديلها وتعزيز عملية اتخاذ القرار وتقليل المخاطر.
الإدارة الشاملة للنقل: يعمل دعم جميع وسائل النقل - الشاحنات والسكك الحديدية والوسائل البحرية والجوية والطرود - على تسهيل تحسين المسار وتبسيط الطلبات عبر مواقع التصنيع المتنوعة ومراكز التوزيع وقنوات البيع.
التكامل مع الشبكات المتعددة المؤسسات: يوفر التكامل السلس مع شبكات شركات النقل العالمية وأنظمتها مثل ERP وWMS والتجارة الإلكترونية و3PLs رؤية موحدة لسلسلة التوريد، وربط جميع الأطراف المعنية والأنظمة.
ترشيد التكلفة والتحكم فيها: يساعد ترشيد التكلفة ومطابقة الفواتير في الوقت الفعلي، الشركات على إدارة تكاليف النقل مع ضمان التوافق مع اتفاقيات مستوى الخدمة، وتعزيز الشفافية المالية وتقليل النفقات العامة.
تنسيق محسّن لسلسلة التوريد: تيسر القدرات الموسعة، بما في ذلك إدارة الطلبات، وبرج التحكم اللوجستي، ورؤية المؤسسات المتعددة، التخطيط والتنفيذ المتزامن.
إدارة الأحداث والتعامل مع الاستثناءات: التنبيهات في الوقت الفعلي وإدارة الاستثناءات الآلية للتعطيلات مثل الطلبات العاجلة، أو تحويلات المخزون، أو اختيار الموردين البدلاء تضمن الاستجابات السريعة لتحديات سلسلة التوريد.
التحديثات المبتكرة للمنتج: التحسينات المستمرة لمنصة Maestro تتضمن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الجديدة للمخزون والبيانات الواعدة المتاحة، وواجهة مستخدم محسّنة لسهولة الاستخدام وإجراءات امتثال معززة لتكامل البيانات والمعايير التنظيمية.
وقال Andrew Bell, كبير مسؤولي المنتجات في شركة Kinaxis: "بوصفنا شركة رائدة في تكنولوجيا تنسيق سلسلة التوريد، هدفنا هو تمكين المؤسسات بالأدوات التي تحتاجها للازدهار في ظل مشهد معقد بشكل متزايد". "يعكس هذا التكريم التزامنا المستمر بالابتكار والتميز، ويعزز مكانة شركة Kinaxis بوصفها قوة تحويلية، مما يؤدي إلى الكفاءة وتوفير التكاليف لعملائنا."
في تحليل لمنصة Maestro، نشره معهد Nucleus في يوليو 2024، ذكرت الشركة المحللة أنها تتوقع أن تقدم المنصة المشبعة بالذكاء الاصطناعي قيمة للعملاء في المجالات التالية: تحسين إدارة سلسلة التوريد، وزيادة إنتاجية الموظفين، وتعزيز التعاون بين الموردين. وصرح معهد Nucleus إنه يتوقع أن يوفر مستخدمو منصة Maestro ما يقرب من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا من خلال التخلص من الحاجة إلى تجميع البيانات لإعداد التقارير والتحليل.
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نبذة عن شركة Kinaxis
شركة Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في مجال تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، تعمل على تزويد سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. تجمع منصتنا لتنسيق سلسلة التوريد القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM ، بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة وخفة الحركة عبر سلسلة التوريد بأكملها - بدءًا من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات وحتى التسليم النهائي. ونحن نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمة للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
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