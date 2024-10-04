شركة Visa تقدم Visa Tokenized Asset Platform

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تساعد شركة Visa (بورصة نيويورك: V) الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية في ربط العملات الورقية الحالية بسلاسل الكتل عن طريق منصة Visa Tokenized Asset (VTAP)، وهي جديد مخصص لمساعدة المؤسسات المالية في إصدار وإدارة رموز مدعومة بالعملات الورقية على شبكات سلاسل الكتل. يتوفر حل VTAP على Visa Developer Platform للشركاء من المؤسسات المالية المشاركة، لإنشاء وتجربة رموزهم المدعومة بالعملات الورقية في بيئة اختبار VTAP.

تتمتع شركة Visa بشبكة عالمية قوامها أكثر من 15,000 مؤسسة مالية وتساعد في تيسير المعاملات السلسة للعملات الورقية عبر أكثر من 200 بلد ومنطقة. والآن، تعتمد شركة Visa على خبرتها الثرية لابتكار تقنيات جديدة، مثل العقود الذكية، بغية تمكين البنوك من إصدار ونقل الرموز المدعومة بالعملات الورقية على شبكات سلاسل الكتل.

صرحت Vanessa Colella، المدير العالمي لقسم الابتكار والشراكات الرقمية في Visa، قائلةً: "لطالما تقلدت شركة Visa مكانة رائدة في عالم المدفوعات الرقمية لما يقرب من ستين عامًا، ومع تقديم VTAP، فإننا نعيد رسم ملامح الصناعة". "ونحن يحدونا بالغ الحماس إزاء إعمال خبرتنا في مجال الترميز لمساعدة البنوك في تفعيل تقنيات سلاسل الكتل في عملياتها."

مزايا VTAP

تعد VTAP حلاً متطورًا مطوّرًا على يد خبراء سلاسل الكتل في شركة Visa. كما تعد المنصة حل b2b مصممًا لتمكين البنوك من إدخال العملات الورقية على سلسلة الكتل بطريقة آمنة وسلسة وفعالة. تتضمن المزايا الرئيسية ما يلي:



التكامل السهل: توفر VTAP منصة للبنوك لسك وإتلاف ونقل الرموز المدعومة بالعملات الورقية، مثل الودائع الرمزية والعملات المستقرة وتجربة حالات الاستخدام. تتوفر هذه الخدمة في بيئة اختبار مع خطط لدعم البرامج الحية في عام 2025 وعندما تصبح البنوك المشاركة مستعدة لإطلاق الخدمات للعملاء النهائيين. كما تتطلب VTAP الحد الأدنى من التكامل التقني، حيث يمكن للبنوك المشاركة الاستفادة من مجموعة كاملة من خدمات VTAP عن طريق واجهات برمجة التطبيقات المصممة للمساعدة في تحسين البنية التحتية المالية الحالية بغرض دوام فعاليتها وزيادة كفاءتها.

قابلية البرمجة: تم تصميم VTAP لتمكين البنوك من استخدام رموزها المدعومة بالعملات الورقية ضمن العقود الذكية، ويمكن أن يساعد هذا في رقمنة وأتمتة الأعمال وتعزيز التبادل المستقبلي لأنواع جديدة من الأصول الواقعية. على سبيل المثال، يمكن للبنك أتمتة العمليات مثل إدارة خطوط الائتمان المعقدة باستخدام العقود الذكية واستخدام الرموز المدعومة بالعملات الورقية لإصدار المدفوعات عند استيفاء شروط الدفع. كما يمكن للبنك تمكين عملائه من استخدام رمز مدعوم بالعملات الورقية لشراء السلع الرمزية أو سندات الخزانة الرمزية مع تسوية في الوقت الفعلي تقريبًا على سلسلة الكتل. التشغيل البيني: ثمة منظومة متنامية حيث يتم إصدار الأصول الرمزية في العالم الحقيقي عبر العديد من شبكات سلاسل الكتل المرخصة والعامة. وتتمثل رؤية Visa في تمكين خاصية التشغيل البيني عبر سلاسل الكتل المختلفة للبنوك التي تستخدم منصة VTAP، فعن طريق توصيل واجهة برمجة تطبيقات واحدة بمنصة VTAP، يمكن للبنوك في المستقبل تمكين العديد من حالات الاستخدام والتفاعل مع الشركاء والعملاء على سلاسل الكتل المرخصة والعامة. علاوةً على ذلك، لدعم اعتماد المنظومة الواسعة للأصول الرمزية، تلتزم شركة Visa بتمكين عمليات التبادل الآمنة عبر سلسلة الكتل للأصول الرمزية في العالم الحقيقي باستخدام الرموز المدعومة بالعملات الورقية.

شراكة بناءة لمستقبل مشرق

عملت BBVA في بيئة اختبار VTAP طوال هذا العام واختبرت وظائف بيئة اختبار VTAP الأساسية، بما في ذلك إصدار ونقل واسترداد رمز بنكي على سلسلة كتل اختبارية، فضلاً عن تفاعلات الرمز مع العقود الذكية بهدف إطلاق تجربة حية أولية مع مجموعة مختارة من العملاء في عام 2025 على سلسلة كتل الإيثيريوم العامة.

صرح Francisco Maroto، مدير قسم سلاسل الكتل والأصول الرقمية في BBVA، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء مواصلة ريادتنا في استكشاف الحلول المميزة مع Visa عن طريق منصة VTAP". "يمثل هذا التعاون علامة فارقة في رحلة استكشافنا لإمكانيات تقنية سلاسل الكتل وسيساعدنا في نهاية المطاف في تعزيز خدماتنا المصرفية وتوسيع السوق بحلول مالية جديدة."

تلتزم Visa بالعمل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير المعايير والقدرات التي يمكنها تمكين نمو تدفقات الدفع الجديدة هذه بطريقة آمنة وموثوق بها ومتوافقة.

نبذة عن Visa

تعد Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد ومنطقة. أما مهمتنا، فتتمثل في ربط العالم عبر أفضل شبكة مدفوعات على صعيد الابتكار والراحة والثقة والأمان، مما يسهم في جعل سبل الازدهار شاخصة أمام الأفراد والشركات والاقتصادات. فنحن نؤمن أن الاقتصادات المعنية بالجميع في كل مكان، ترفع مستوى الجميع في كل مكان، ونعتنق رؤية مفادها أن سهولة الوصول إلى الأموال هي أساس مستقبل حركة الأموال. تعرف على المزيد على Visa.

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