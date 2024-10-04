شركة Visa تقدم Visa Tokenized Asset Platform

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تساعد شركة Visa (بورصة نيويورك: V) الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية في ربط العملات الورقية الحالية بسلاسل الكتل عن طريق منصة Visa Tokenized Asset platform
(VTAP)، وهي منتج
جديد مخصص لمساعدة المؤسسات المالية في إصدار وإدارة رموز مدعومة بالعملات الورقية على شبكات سلاسل الكتل. يتوفر حل VTAP على Visa Developer Platform للشركاء من المؤسسات المالية المشاركة، لإنشاء وتجربة رموزهم المدعومة بالعملات الورقية في بيئة اختبار VTAP.
تتمتع شركة Visa بشبكة عالمية قوامها أكثر من 15,000 مؤسسة مالية وتساعد في تيسير المعاملات السلسة للعملات الورقية عبر أكثر من 200 بلد ومنطقة. والآن، تعتمد شركة Visa على خبرتها الثرية لابتكار تقنيات جديدة، مثل العقود الذكية، بغية تمكين البنوك من إصدار ونقل الرموز المدعومة بالعملات الورقية على شبكات سلاسل الكتل.
صرحت Vanessa Colella، المدير العالمي لقسم الابتكار والشراكات الرقمية في Visa، قائلةً: "لطالما تقلدت شركة Visa مكانة رائدة في عالم المدفوعات الرقمية لما يقرب من ستين عامًا، ومع تقديم VTAP، فإننا نعيد رسم ملامح الصناعة". "ونحن يحدونا بالغ الحماس إزاء إعمال خبرتنا في مجال الترميز لمساعدة البنوك في تفعيل تقنيات سلاسل الكتل في عملياتها."
مزايا VTAP
تعد VTAP حلاً متطورًا مطوّرًا على يد خبراء سلاسل الكتل في شركة Visa. كما تعد المنصة حل b2b مصممًا لتمكين البنوك من إدخال العملات الورقية على سلسلة الكتل بطريقة آمنة وسلسة وفعالة. تتضمن المزايا الرئيسية ما يلي:
التكامل السهل: توفر VTAP منصة للبنوك لسك وإتلاف ونقل الرموز المدعومة بالعملات الورقية، مثل الودائع الرمزية والعملات المستقرة وتجربة حالات الاستخدام. تتوفر هذه الخدمة في بيئة اختبار مع خطط لدعم البرامج الحية في عام 2025 وعندما تصبح البنوك المشاركة مستعدة لإطلاق الخدمات للعملاء النهائيين. كما تتطلب VTAP الحد الأدنى من التكامل التقني، حيث يمكن للبنوك المشاركة الاستفادة من مجموعة كاملة من خدمات VTAP عن طريق واجهات برمجة التطبيقات المصممة للمساعدة في تحسين البنية التحتية المالية الحالية بغرض دوام فعاليتها وزيادة كفاءتها.
قابلية البرمجة: تم تصميم VTAP لتمكين البنوك من استخدام رموزها المدعومة بالعملات الورقية ضمن العقود الذكية، ويمكن أن يساعد هذا في رقمنة وأتمتة الأعمال وتعزيز التبادل المستقبلي لأنواع جديدة من الأصول الواقعية. على سبيل المثال، يمكن للبنك أتمتة العمليات مثل إدارة خطوط الائتمان المعقدة باستخدام العقود الذكية واستخدام الرموز المدعومة بالعملات الورقية لإصدار المدفوعات عند استيفاء شروط الدفع. كما يمكن للبنك تمكين عملائه من استخدام رمز مدعوم بالعملات الورقية لشراء السلع الرمزية أو سندات الخزانة الرمزية مع تسوية في الوقت الفعلي تقريبًا على سلسلة الكتل.
التشغيل البيني: ثمة منظومة متنامية حيث يتم إصدار الأصول الرمزية في العالم الحقيقي عبر العديد من شبكات سلاسل الكتل المرخصة والعامة. وتتمثل رؤية Visa في تمكين خاصية التشغيل البيني عبر سلاسل الكتل المختلفة للبنوك التي تستخدم منصة VTAP، فعن طريق توصيل واجهة برمجة تطبيقات واحدة بمنصة VTAP، يمكن للبنوك في المستقبل تمكين العديد من حالات الاستخدام والتفاعل مع الشركاء والعملاء على سلاسل الكتل المرخصة والعامة. علاوةً على ذلك، لدعم اعتماد المنظومة الواسعة للأصول الرمزية، تلتزم شركة Visa بتمكين عمليات التبادل الآمنة عبر سلسلة الكتل للأصول الرمزية في العالم الحقيقي باستخدام الرموز المدعومة بالعملات الورقية.
شراكة بناءة لمستقبل مشرق
عملت BBVA في بيئة اختبار VTAP طوال هذا العام واختبرت وظائف بيئة اختبار VTAP الأساسية، بما في ذلك إصدار ونقل واسترداد رمز بنكي على سلسلة كتل اختبارية، فضلاً عن تفاعلات الرمز مع العقود الذكية بهدف إطلاق تجربة حية أولية مع مجموعة مختارة من العملاء في عام 2025 على سلسلة كتل الإيثيريوم العامة.
صرح Francisco Maroto، مدير قسم سلاسل الكتل والأصول الرقمية في BBVA، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء مواصلة ريادتنا في استكشاف الحلول المميزة مع Visa عن طريق منصة VTAP". "يمثل هذا التعاون علامة فارقة في رحلة استكشافنا لإمكانيات تقنية سلاسل الكتل وسيساعدنا في نهاية المطاف في تعزيز خدماتنا المصرفية وتوسيع السوق بحلول مالية جديدة."
تلتزم Visa بالعمل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير المعايير والقدرات التي يمكنها تمكين نمو تدفقات الدفع الجديدة هذه بطريقة آمنة وموثوق بها ومتوافقة.
نبذة عن Visa
تعد Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد ومنطقة. أما مهمتنا، فتتمثل في ربط العالم عبر أفضل شبكة مدفوعات على صعيد الابتكار والراحة والثقة والأمان، مما يسهم في جعل سبل الازدهار شاخصة أمام الأفراد والشركات والاقتصادات. فنحن نؤمن أن الاقتصادات المعنية بالجميع في كل مكان، ترفع مستوى الجميع في كل مكان، ونعتنق رؤية مفادها أن سهولة الوصول إلى الأموال هي أساس مستقبل حركة الأموال. تعرف على المزيد على Visa.
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