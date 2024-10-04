International Zinc Association تعلن عن تعيين Mikael Staffas، رئيس شركة Boliden، رئيسًا جديدًا لها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ International Zinc Association (IZA) أن تعلن عن تعيين Mikael Staffas، رئيس شركة Boliden ورئيسها التنفيذي رئيسًا جديدًا للرابطة، بإجماع مجلس إدارة الرابطة اليوم في اجتماعها السنوي إزاء انعقاد فعاليات أسبوع بورصة لندن للمعادن (LME).
وعبَّر السيد Staffas عن مدى اعتزازه بانتخابه لهذا المنصب، وقال إنه يتطلع إلى دعم IZA في عملها لبناء أسواق مستدامة وطويلة الأجل لمعدن الزنك، وضمان الحصول على الترخيص اللازم للعمل في المجال، وتقديم التوجيه للبرامج الرائدة مثل Zinc Enables Decarbonization، ومبادرة Zinc Battery Initiative، وشراكة Galvanized Autobody Partnership. يُعدُّ الزنك رابع أكثر المعادن الأساسية إنتاجًا في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 40 مليار دولار في السنة.
صرَّح السيد Staffas قائلاً: "تلعب IZA دورًا حاسمًا في زيادة الطلب العالمي على الزنك وتعزيز أهميته في أسلوب الحياة الحديث - في مجال الصحة والبنية التحتية والطاقة والزراعة وقطاع السيارات". "أتطلع حقًا إلى دفع عجلة التقدم في جميع هذه المجالات، مع التركيز على الاستدامة المتأصلة في الزنك، وزيادة الاقتصاد الدائري، وتقليل البصمة الكربونية."
وأضاف الدكتور Andrew Green، المدير التنفيذي لـ IZA، "قدم Mikael Staffas توجيهات ودعمًا واسع النطاق للجنة التنفيذية في IZA، بالإضافة إلى قيادة شركة Boliden وتعزيز مكانتها بنجاح، وهي الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج الزنك، لسنوات عديدة كرئيس ومدير تنفيذي. نحن في غاية السعادة بتوليه هذا الدور القيادي في IZA. أتطلع إلى التعاون معه في الارتقاء بأداء IZA وصناعة الزنك من خلال انتهاز الفرص ومعالجة التحديات المقبلة. وأريد أيضًا أن أتقدم بخالص الشكر لرئيسنا السابق Arun Misra من شركة Hindustan Zinc Limited على توجيهاته وإدارته المتميزة مع IZA على مدار السنوات الثلاث الماضية.
نبذة عن شركة Boliden
تتمثل رؤية شركة Boliden في أن تكون شركة المعادن التي تحظى باحترام كبير ومراعيةً للمناخ في العالم. نحن الجهات المنتجة للمعادن المستدامة في أوروبا، ونسترشد بقيمنا المتمثلة في الرعاية والتحلي بالشجاعة والمسؤولية، ونعمل في مجال الاستكشاف والمناجم ومصاهر المعادن وإعادة التدوير. لدينا قاعدة موظفين تبلغ 6,000 موظف ونحقق إيرادات سنوية تقدر بحوالي 80 مليار كرونة سويدية.
نبذة عن International Zinc Association
International Zinc Association هي مؤسسة غير هادفة للربح تُمثل قطاع الزنك في العالم. تتمثل مهمتها في دعم منتجات الزنك والأسواق وتطويرها من خلال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتوصيل السمات الفريدة التي تجعل معدن الزنك مستدامًا وضروريًا للحياة.
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