International Zinc Association تعلن عن تعيين Mikael Staffas، رئيس شركة Boliden، رئيسًا جديدًا لها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ International Zinc Association (IZA) أن تعلن عن تعيين Mikael Staffas، رئيس شركة Boliden ورئيسها التنفيذي رئيسًا جديدًا للرابطة، بإجماع مجلس إدارة الرابطة اليوم في اجتماعها السنوي إزاء انعقاد فعاليات أسبوع بورصة لندن للمعادن (LME).

وعبَّر السيد Staffas عن مدى اعتزازه بانتخابه لهذا المنصب، وقال إنه يتطلع إلى دعم IZA في عملها لبناء أسواق مستدامة وطويلة الأجل لمعدن الزنك، وضمان الحصول على الترخيص اللازم للعمل في المجال، وتقديم التوجيه للبرامج الرائدة مثل Zinc Enables Decarbonization، ومبادرة Zinc Battery Initiative، وشراكة Galvanized Autobody Partnership. يُعدُّ الزنك رابع أكثر المعادن الأساسية إنتاجًا في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 40 مليار دولار في السنة.

صرَّح السيد Staffas قائلاً: "تلعب IZA دورًا حاسمًا في زيادة الطلب العالمي على الزنك وتعزيز أهميته في أسلوب الحياة الحديث - في مجال الصحة والبنية التحتية والطاقة والزراعة وقطاع السيارات". "أتطلع حقًا إلى دفع عجلة التقدم في جميع هذه المجالات، مع التركيز على الاستدامة المتأصلة في الزنك، وزيادة الاقتصاد الدائري، وتقليل البصمة الكربونية."

وأضاف الدكتور Andrew Green، المدير التنفيذي لـ IZA، "قدم Mikael Staffas توجيهات ودعمًا واسع النطاق للجنة التنفيذية في IZA، بالإضافة إلى قيادة شركة Boliden وتعزيز مكانتها بنجاح، وهي الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج الزنك، لسنوات عديدة كرئيس ومدير تنفيذي. نحن في غاية السعادة بتوليه هذا الدور القيادي في IZA. أتطلع إلى التعاون معه في الارتقاء بأداء IZA وصناعة الزنك من خلال انتهاز الفرص ومعالجة التحديات المقبلة. وأريد أيضًا أن أتقدم بخالص الشكر لرئيسنا السابق Arun Misra من شركة Hindustan Zinc Limited على توجيهاته وإدارته المتميزة مع IZA على مدار السنوات الثلاث الماضية.

نبذة عن شركة Boliden

تتمثل رؤية شركة Boliden في أن تكون شركة المعادن التي تحظى باحترام كبير ومراعيةً للمناخ في العالم. نحن الجهات المنتجة للمعادن المستدامة في أوروبا، ونسترشد بقيمنا المتمثلة في الرعاية والتحلي بالشجاعة والمسؤولية، ونعمل في مجال الاستكشاف والمناجم ومصاهر المعادن وإعادة التدوير. لدينا قاعدة موظفين تبلغ 6,000 موظف ونحقق إيرادات سنوية تقدر بحوالي 80 مليار كرونة سويدية.

نبذة عن International Zinc Association

International Zinc Association هي مؤسسة غير هادفة للربح تُمثل قطاع الزنك في العالم. تتمثل مهمتها في دعم منتجات الزنك والأسواق وتطويرها من خلال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتوصيل السمات الفريدة التي تجعل معدن الزنك مستدامًا وضروريًا للحياة.

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