أخبار مهمة: شركة B2BROKER تعزز خدمات السيولة بإضافة مؤشرين جديدين للأسهم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ما زالت آسيا من أبرز المناطق المؤثرة في النمو الاقتصادي، بفضل اقتصاداتها سريعة التوسع التي تلعب دورًا محوريًا في تشكيل المستقبل. كما تعد هذه المنطقة، التي تضم 60% من سكان العالم، بمنزلة قوة دافعة في الأسواق المالية العالمية.

بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز سوق الأسهم الصينية سوق الأسهم الأمريكية، ليصبح الأكبر على مستوى العالم. وقد أدى هذا الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بآسيا إلى زيادة الحاجة إلى حلول سيولة محسنة وخاصةً بين الوسطاء.

استجابت B2BROKER لهذا الطلب المتزايد عن طريق تقديم مؤشرين نقديين جديدين ، متاحين الآن للتداول: CNX/HKD (China H Shares) وS30/SGD (Singapore 30).

يمكن للعملاء الوصول إلى هذين المؤشرين عن طريق منصات متنوعة، من ضمنها oneZero وPrime XM وCentroid وTFB وTradeLocker وYour Bourse وFX Cubic وcTrader وMT4/MT5 وB2TRADER وغيرها عبر FIX API، مما يضمن التكامل السلس وإمكانية وصول معززة.

CNX/HKD (China H Shares)

يتيح مؤشر China H Shares للوسطاء توفير إمكانية وصول عملائهم إلى الشركات الكبرى المدرجة في بورصة هونج كونج، مما يمنحهم فرصة للتعامل مع شركات البر الصيني الرئيسي ضمن الإطار التنظيمي الفاعل في هونج كونج. كما يقدم هذا المؤشر مزيجًا فريدًا من إمكانات النمو وإدارة المخاطر، إذ يمكنه تلبية احتياجات مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من السوق الصينية معولين على البيئة المالية الموثوقة في هونج كونج.

S30/SGD (Singapore 30)

يمثل مؤشر S30/SGD أداء أكبر 30 شركة مدرجة في بورصة سنغافورة (SGX)، مرتبة حسب القيمة السوقية. وبوصفه مؤشرًا رئيسيًا للاقتصاد السنغافوري، يقدم هذا المؤشر رؤى قيمة حول أبرز وأهم الأصول السائلة في جنوب شرق آسيا. ثم إن المستثمرين الذين يسعون إلى اختراق سوق تتسم بالاستقرار والحوكمة القوية للشركات سيجدون هذا المؤشر فعالاً، مما يوفر للوسطاء خيارًا آمنًا لجذب عملائهم.

نظرة أشمل على سيولة مؤشرات B2BROKER

توفر B2BROKER حلول السيولة عبر مجموعة كبيرة من المؤشرات النقدية من الأسواق الكبرى على مستوى العالم.



في الولايات المتحدة، تتضمن المؤشرات المتاحة مؤشر Dow Jones Industrial Average 30 (DJUSD) ومؤشر Nasdaq 100 (NDXUSD) ومؤشر S&P 500 (SPXUSD).

بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية، تتضمن المؤشرات، مؤشر Germany 30 (DAXEUR) ومؤشر France CAC40 (F40EUR) ومؤشر UK FTSE100 (FTSGBP) ومؤشر EURO Stocks 50 (ESXEUR) ومؤشر Spain 35 Cash (IBXEUR). في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتضمن محفظة B2BROKER، مؤشر Nikkei 225 (NIKJPY) ومؤشر Hong Kong 50 (HSIHKD) ومؤشر China 50 Index (XINUSD) ومؤشر Australia 200 (ASXAUD)، فضلاً عن مؤشر China H Shares (CNXHKD) ومؤشر Singapore 30 (S30SGD) الجديدين.

تعكس هذه المؤشرات أداء أهم اقتصادات العالم، مما يوفر فرص تداول متنوعة عبر العديد من المناطق العالمية.

"نحن نشير إلى أنفسنا دائمًا إلى أننا الرواد في توفير خدمات السيولة المتميزة، ومن أجل البقاء دائمًا في الصدارة، نعمل باستمرار على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتعزيز عروضنا. فنحن نرقب مجريات السوق عن كثب، ونحدد الاتجاهات الناشئة، ونطور حلولنا وفقًا لذلك.

أما وقد لاحظنا تزايد الاهتمام بالسوق الآسيوية، أدركنا الطلب المتزايد على خدمات السيولة في المؤشرات الآسيوية من عملائنا. ولهذا السبب، قدمنا مؤشرين جديدين مرتفعي الطلب لتمكين عملائنا من تقديم حلول من الدرجة الأولى عن طريق B2BROKER."

– كان هذا تصريح John Murillo، مدير قسم التعاملات في B2BROKER

الملاحظات الختامية

تغطي خدمات السيولة التي تقدمها B2BROKER أكثر من 1,500 أداة مالية عبر 10 فئات أصول رئيسية، بما في ذلك الفوركس والمعادن والمؤشرات والطاقة وعقود الفروقات التي تعتمد على العملات المشفرة والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وعقود الفروقات التي تعتمد على العقود الآجلة غير القابلة للتداول والسلع والدخل الثابت. وبفضل السيولة التي يتم الحصول عليها من مزودين من الدرجة الأولى، تضمن B2BROKER فروق أسعار تنافسية وزمن وصول منخفضًا وتنفيذًا سريعًا، مع خيارات التكامل المتاحة عن طريق FIX API للوسطاء والشركاء ذوي العلامة البيضاء في أقل من خمس دقائق.

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