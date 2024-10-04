أخبار مهمة: شركة B2BROKER تعزز خدمات السيولة بإضافة مؤشرين جديدين للأسهم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ما زالت آسيا من أبرز المناطق المؤثرة في النمو الاقتصادي، بفضل اقتصاداتها سريعة التوسع التي تلعب دورًا محوريًا في تشكيل المستقبل. كما تعد هذه المنطقة، التي تضم 60% من سكان العالم، بمنزلة قوة دافعة في الأسواق المالية العالمية.
بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز سوق الأسهم الصينية سوق الأسهم الأمريكية، ليصبح الأكبر على مستوى العالم. وقد أدى هذا الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بآسيا إلى زيادة الحاجة إلى حلول سيولة محسنة وخاصةً بين الوسطاء.
استجابت B2BROKER لهذا الطلب المتزايد عن طريق تقديم مؤشرين نقديين جديدين ، متاحين الآن للتداول: CNX/HKD (China H Shares) وS30/SGD (Singapore 30).
يمكن للعملاء الوصول إلى هذين المؤشرين عن طريق منصات متنوعة، من ضمنها oneZero وPrime XM وCentroid وTFB وTradeLocker وYour Bourse وFX Cubic وcTrader وMT4/MT5 وB2TRADER وغيرها عبر FIX API، مما يضمن التكامل السلس وإمكانية وصول معززة.
CNX/HKD (China H Shares)
يتيح مؤشر China H Shares للوسطاء توفير إمكانية وصول عملائهم إلى الشركات الكبرى المدرجة في بورصة هونج كونج، مما يمنحهم فرصة للتعامل مع شركات البر الصيني الرئيسي ضمن الإطار التنظيمي الفاعل في هونج كونج. كما يقدم هذا المؤشر مزيجًا فريدًا من إمكانات النمو وإدارة المخاطر، إذ يمكنه تلبية احتياجات مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من السوق الصينية معولين على البيئة المالية الموثوقة في هونج كونج.
S30/SGD (Singapore 30)
يمثل مؤشر S30/SGD أداء أكبر 30 شركة مدرجة في بورصة سنغافورة (SGX)، مرتبة حسب القيمة السوقية. وبوصفه مؤشرًا رئيسيًا للاقتصاد السنغافوري، يقدم هذا المؤشر رؤى قيمة حول أبرز وأهم الأصول السائلة في جنوب شرق آسيا. ثم إن المستثمرين الذين يسعون إلى اختراق سوق تتسم بالاستقرار والحوكمة القوية للشركات سيجدون هذا المؤشر فعالاً، مما يوفر للوسطاء خيارًا آمنًا لجذب عملائهم.
نظرة أشمل على سيولة مؤشرات B2BROKER
توفر B2BROKER حلول السيولة عبر مجموعة كبيرة من المؤشرات النقدية من الأسواق الكبرى على مستوى العالم.
في الولايات المتحدة، تتضمن المؤشرات المتاحة مؤشر Dow Jones Industrial Average 30 (DJUSD) ومؤشر Nasdaq 100 (NDXUSD) ومؤشر S&P 500 (SPXUSD).
بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية، تتضمن المؤشرات، مؤشر Germany 30 (DAXEUR) ومؤشر France CAC40 (F40EUR) ومؤشر UK FTSE100 (FTSGBP) ومؤشر EURO Stocks 50 (ESXEUR) ومؤشر Spain 35 Cash (IBXEUR).
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتضمن محفظة B2BROKER، مؤشر Nikkei 225 (NIKJPY) ومؤشر Hong Kong 50 (HSIHKD) ومؤشر China 50 Index (XINUSD) ومؤشر Australia 200 (ASXAUD)، فضلاً عن مؤشر China H Shares (CNXHKD) ومؤشر Singapore 30 (S30SGD) الجديدين.
تعكس هذه المؤشرات أداء أهم اقتصادات العالم، مما يوفر فرص تداول متنوعة عبر العديد من المناطق العالمية.
"نحن نشير إلى أنفسنا دائمًا إلى أننا الرواد في توفير خدمات السيولة المتميزة، ومن أجل البقاء دائمًا في الصدارة، نعمل باستمرار على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتعزيز عروضنا. فنحن نرقب مجريات السوق عن كثب، ونحدد الاتجاهات الناشئة، ونطور حلولنا وفقًا لذلك.
أما وقد لاحظنا تزايد الاهتمام بالسوق الآسيوية، أدركنا الطلب المتزايد على خدمات السيولة في المؤشرات الآسيوية من عملائنا. ولهذا السبب، قدمنا مؤشرين جديدين مرتفعي الطلب لتمكين عملائنا من تقديم حلول من الدرجة الأولى عن طريق B2BROKER."
– كان هذا تصريح John Murillo، مدير قسم التعاملات في B2BROKER
الملاحظات الختامية
تغطي خدمات السيولة التي تقدمها B2BROKER أكثر من 1,500 أداة مالية عبر 10 فئات أصول رئيسية، بما في ذلك الفوركس والمعادن والمؤشرات والطاقة وعقود الفروقات التي تعتمد على العملات المشفرة والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وعقود الفروقات التي تعتمد على العقود الآجلة غير القابلة للتداول والسلع والدخل الثابت. وبفضل السيولة التي يتم الحصول عليها من مزودين من الدرجة الأولى، تضمن B2BROKER فروق أسعار تنافسية وزمن وصول منخفضًا وتنفيذًا سريعًا، مع خيارات التكامل المتاحة عن طريق FIX API للوسطاء والشركاء ذوي العلامة البيضاء في أقل من خمس دقائق.
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