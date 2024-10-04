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هيئة تطوير عسير ترعى مؤتمر الابتكار للموارد البشرية

10/4/2024 2:43:40 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير د.عمرو العمري مذكرة تعاون مع شركة خطوة للتوظيف خلال مؤتمر الابتكار للموارد البشرية تحت شعار "من الابتكار إلى التأثير"، الذي يُقام بالتزامن مع النسخة العاشرة من معرض خطوة للتوظيف، والمقام في العاصمة الرياض في الفترة من 2-4 أكتوبر، برعاية هيئة تطوير عسير
وأكد مدير عام إدارة رأس المال البشري في هيئة تطوير عسير أ.محمد المانع خلال الجلسة الحوارية بعنوان (التمكين وبناء وتنمية القدرات البشرية).
وتتبنى إدارة رأس المال البشري في الهيئة نهجاً استباقياً في تطوير الموظفين، حيث تعمل على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة تُلبي احتياجاتهم وتساهم في تطوير أدائهم، وربط هذه البرامج بتقييم الأداء السنوي لضمان استمرارية التحسين والتطوير، كما أشار المانع إلى الدور المحوري المهم الذي تلعبه الثقافة المؤسسية في تنمية قدرات الموظف.
من ناحية أخرى شاركت الهيئة بجناح في معرض التوظيف المصاحب للمؤتمر بغرض استقطاب الكفاءات للعمل والمساهمة في تحقيق مستهدفات هيئة تطوير منطقة عسير.

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