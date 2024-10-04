إقبال صناديق التحوط على الأسهم الصينية يسجل أعلى مستوى على الإطلاق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدفقت استثمارات صناديق التحوط العالمية بغزارة على الأسهم الصينية عقب إعلان بكين حزمة التحفيز الاقتصادي الموسعة قبل نحو أسبوعين، وتزامن ذلك مع بدء عودة المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية لسوق سندات الشركات العقارية.
وقال بنك“جولدمان ساكس” في مذكرة إن عمليات تخصيص الاستثمارات من قبل صناديق التحوط في الأسهم الصينية تسارعت بوتيرة حادة، وسجلت مشترياتها خلال الأسبوع الممتد بين 23 و27 سبتمبر أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدأ المقرض الأمريكي رصد البيانات عام 2016.
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وأوضحت المذكرة أن حركة الشراء هذه ركزت على القطاعات الاستهلاكية، والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”، وكان قطاع الطاقة الوحيد الذي شهد عمليات بيع طفيفة من قبل صناديق التحوط.
وذكرت الوكالة في تقرير منفصل أن بعض المؤسسات الاستثمارية الصينية والعالمية بدأت العودة لسوق سندات الشركات العقارية بفضل إجراءات الدعم الاقتصادي.
وأشار“لي جين إن” رئيس مجلس إدارة مركز“بكين جي كابيتال” لإدارة الصناديق الخاصة، إلى أن مؤسسته أجرت عمليات شراء بـ“بضع عشرات الملايين من اليوانات” لسندات عقارية صينية، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر.
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