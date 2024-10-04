إقبال صناديق التحوط على الأسهم الصينية يسجل أعلى مستوى على الإطلاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تدفقت استثمارات صناديق التحوط العالمية بغزارة على الأسهم الصينية عقب إعلان بكين حزمة التحفيز الاقتصادي الموسعة قبل نحو أسبوعين، وتزامن ذلك مع بدء عودة المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية لسوق سندات الشركات العقارية.

وقال بنك“جولدمان ساكس” في مذكرة إن عمليات تخصيص الاستثمارات من قبل صناديق التحوط في الأسهم الصينية تسارعت بوتيرة حادة، وسجلت مشترياتها خلال الأسبوع الممتد بين 23 و27 سبتمبر أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدأ المقرض الأمريكي رصد البيانات عام 2016.

موضوعاتارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات التوظيف وداو جونز يقفز نحو 300 نقطة الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1%

وأوضحت المذكرة أن حركة الشراء هذه ركزت على القطاعات الاستهلاكية، والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”، وكان قطاع الطاقة الوحيد الذي شهد عمليات بيع طفيفة من قبل صناديق التحوط.

وذكرت الوكالة في تقرير منفصل أن بعض المؤسسات الاستثمارية الصينية والعالمية بدأت العودة لسوق سندات الشركات العقارية بفضل إجراءات الدعم الاقتصادي.

وأشار“لي جين إن” رئيس مجلس إدارة مركز“بكين جي كابيتال” لإدارة الصناديق الخاصة، إلى أن مؤسسته أجرت عمليات شراء بـ“بضع عشرات الملايين من اليوانات” لسندات عقارية صينية، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر.



