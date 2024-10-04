الاتحاد الأوروبي يصوت لصالح زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) صوت الاتحاد الأوروبي الجمعة لصالح مقترح فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية صينية المنشأ.

وقال الاتحاد في بيان إن المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية حصل على التأييد اللازم لفرضه من قبل الدول الأعضاء في التكتل.

موضوعاتارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1% “بيكر هيوز”: ارتفاع منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال سبتمبر

أعلن الاتحاد الأوروبي مقترح المفوضية الأوروبية هذا للمرة الأولى في يونيو الماضي، بزعم أن مُصنعي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات يتلقون دعماً كثيفاً من الحكومة الصينية، وهذا يُهدد بإلحاق الضرر بالمُصنعين في القارة العجوز.

وعدلت المفوضية الأوروبية في سبتمبر الرسوم التي جرى تطبيقها بصورة مؤقتة على شركات صينية منفردة منذ الإعلان عنها، لكن هذه الإجراءات لاقت اعتراضاً واسعاً من قبل ألمانيا التي تعد أكبر مُنتجي السيارات في القارة.

جاءت المعارضة الألمانية بضغط من شركاتها المحلية التي تخشى رداً انتقامياً من الصين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ورغم ذلك، كانت دول أوروبية أخرى على رأسها فرنسا من أبرز مؤيدي القرار.



