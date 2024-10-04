بورصة هونج كونج تُغلق عند أعلى مستوى منذ مطلع 2022 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت الأسهم في هونج كونج تعاملات الجمعة عند أعلى مستوى في قرابة 3 أعوام، بدعم من الأداء الإيجابي للأسهم الصينية المدرجة في بورصة المدينة ذاتية الحكم بعد أسبوعين على إطلاق بكين حزمة تحفيز اقتصادي موسعة تشمل إجراءات نقدية ومالية.
وصعد مؤشر“هانج سينج” بنسبة 2.82% أو ما يعادل 623 نقطة إلى 22736 نقطة عند الإغلاق، ليسجل أعلى مستوى منذ 20 فبراير 2022.
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وهذا بدعم من ارتفاع مؤشر“هانج سينج تشاينا إنتربرايزس” الذي يتتبع أداء الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونج كونج؛ بنسبة 3.06% إلى 8156 نقطة.
وبلغت مكاسب هذا المؤشر 35% منذ المستوى المنخفض الذي سجله الشهر الماضي، متجهاً لتحقيق أكبر ارتفاع له خلال فترة أسبوعين منذ عام 2007، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.
كانت غالبية هذه المكاسب بعد إعلان الصين في الرابع والعشرين من سبتمبر حزمة التحفيز الاقتصادي التي عززت آمال المستثمرين في تعافي ثاني أكبر اقتصادات العالم، وانتهاء الأزمة الممتدة في القطاع العقاري.
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