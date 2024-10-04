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بورصة هونج كونج تُغلق عند أعلى مستوى منذ مطلع 2022 - جريدة البورصة

10/4/2024 2:43:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت الأسهم في هونج كونج تعاملات الجمعة عند أعلى مستوى في قرابة 3 أعوام، بدعم من الأداء الإيجابي للأسهم الصينية المدرجة في بورصة المدينة ذاتية الحكم بعد أسبوعين على إطلاق بكين حزمة تحفيز اقتصادي موسعة تشمل إجراءات نقدية ومالية.

وصعد مؤشر“هانج سينج” بنسبة 2.82% أو ما يعادل 623 نقطة إلى 22736 نقطة عند الإغلاق، ليسجل أعلى مستوى منذ 20 فبراير 2022.

موضوعات متعلقة ارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات التوظيف وداو جونز يقفز نحو 300 نقطة الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1%

وهذا بدعم من ارتفاع مؤشر“هانج سينج تشاينا إنتربرايزس” الذي يتتبع أداء الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونج كونج؛ بنسبة 3.06% إلى 8156 نقطة.

وبلغت مكاسب هذا المؤشر 35% منذ المستوى المنخفض الذي سجله الشهر الماضي، متجهاً لتحقيق أكبر ارتفاع له خلال فترة أسبوعين منذ عام 2007، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.

كانت غالبية هذه المكاسب بعد إعلان الصين في الرابع والعشرين من سبتمبر حزمة التحفيز الاقتصادي التي عززت آمال المستثمرين في تعافي ثاني أكبر اقتصادات العالم، وانتهاء الأزمة الممتدة في القطاع العقاري.


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