شي إن تبدأ الترويج لطرحها المحتمل في بورصة لندن - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم“شي إن” الصينية بدء تقديم عروض ترويجية للمستثمرين في الأسابيع المقبلة قبل طرحها العام لأسهمها المخطط له في بورصة لندن، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة“رويترز”.

وذكرت المصادر أن الشركة الصينية تعتزم إقامة عروضها الترويجية في جميع أنحاء أوروبا بشكل أساسي، للرد على تساؤلات المستثمرين واختبار شهيتهم للاستثمار.

موضوعات“مدن القابضة” توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة “أبوظبى التنموية القابضة” تعين“مدن” مطوراً رئيسياً لمشروع“رأس الحكمة” ارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف

وتعمل شركة بيع الملابس عبر الإنترنت على طرح أسهمها في الربع السنوي الحالي، بشرط الحصول موافقة هيئة مراقبة الأسواق البريطانية، ما يمثل تحولًا عن خطتها طويلة الأمد للإدراج.

وبدأت الشركة -التي تُقدر قيمتها بنحو 66 مليار دولار- بالتفكير في الاكتتاب في لندن في وقت سابق من هذا العام، بعدما فشلت خططها السابقة للإدراج في نيويورك مع معارضة من قبل المشرعين الأمريكيين والحكومة الصينية.

وكانت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أبلغت الشركة في وقت سابق أنها لن توصي بطرح عام أولي للشركة في الولايات المتحدة بسبب مشاكل التوريد والسجل البيئي الخاضع للتحقيق، ومن غير الواضح أن“شي إن” قد تلقت أي إرشادات جديدة بشأن الإدراج في لندن.

يأتي ذلك في ظل تسارع هيئة مراقبة الأسواق البريطانية هذا الصيف لإصدار مجموعة جديدة من القواعد لتسهيل إدراج الشركات الخارجية في بورصتها، بعدما حلت في المركز العاشر بين الأماكن المفضلة للإدراج في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث قيمة الاكتتاب العام الأولي، بحسب بيانات” ديلوجيك”.



