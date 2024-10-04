شي إن تبدأ الترويج لطرحها المحتمل في بورصة لندن - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم“شي إن” الصينية بدء تقديم عروض ترويجية للمستثمرين في الأسابيع المقبلة قبل طرحها العام لأسهمها المخطط له في بورصة لندن، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة“رويترز”.
وذكرت المصادر أن الشركة الصينية تعتزم إقامة عروضها الترويجية في جميع أنحاء أوروبا بشكل أساسي، للرد على تساؤلات المستثمرين واختبار شهيتهم للاستثمار.
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وتعمل شركة بيع الملابس عبر الإنترنت على طرح أسهمها في الربع السنوي الحالي، بشرط الحصول موافقة هيئة مراقبة الأسواق البريطانية، ما يمثل تحولًا عن خطتها طويلة الأمد للإدراج.
وبدأت الشركة -التي تُقدر قيمتها بنحو 66 مليار دولار- بالتفكير في الاكتتاب في لندن في وقت سابق من هذا العام، بعدما فشلت خططها السابقة للإدراج في نيويورك مع معارضة من قبل المشرعين الأمريكيين والحكومة الصينية.
وكانت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أبلغت الشركة في وقت سابق أنها لن توصي بطرح عام أولي للشركة في الولايات المتحدة بسبب مشاكل التوريد والسجل البيئي الخاضع للتحقيق، ومن غير الواضح أن“شي إن” قد تلقت أي إرشادات جديدة بشأن الإدراج في لندن.
يأتي ذلك في ظل تسارع هيئة مراقبة الأسواق البريطانية هذا الصيف لإصدار مجموعة جديدة من القواعد لتسهيل إدراج الشركات الخارجية في بورصتها، بعدما حلت في المركز العاشر بين الأماكن المفضلة للإدراج في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث قيمة الاكتتاب العام الأولي، بحسب بيانات” ديلوجيك”.
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