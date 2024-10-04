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جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع النفط بمقدار 20 دولار حال تعرض إيران لهجوم - جريدة البورصة

10/4/2024 2:43:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع مصرف“جولدمان ساكس” ارتفع أسعار النفط عالمياً العام القادم حال شنت إسرائيل هجوماً انتقامياً على إيران يستهدف منشآت الإنتاج.

وقال“دان سترايفين” الرئيس المشارك لبحوث السلع الأساسية العالمية في المقرض الأمريكي، إن التقديرات تشير إلى أنه حال حدوث انخفاض مستمر للإنتاج الإيراني قدره مليون برميل يومياً، فسوف ترتفع أسعار النفط العام القادم بمقدار 20 دولاراً للبرميل.

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وأوضح في لقاء مع شبكة“سي إن بي سي” الجمعة، أن هذه التقديرات تفترض أن تحالف“أوبك+” لن يستجيب لهذا الحدث برفع إنتاجه.

وأضاف أنه عند افتراض استجابة دول التحالف لتعويض بعض من فاقد الإنتاج الإيراني، فمن المرجح أن تصبح زيادة السعر أقل بقليل عن 10 دولارات للبرميل.

جاءت تصريحات“سترايفين” عقب تعهد إسرائيل برد انتقامي عقب تلقيها رشقة صاروخية إيرانية الثلاثاء الماضي، وتلميح الرئيس الأمريكي“جو بايدن” أمس إلى أن تل أبيب قد تهاجم البنية التحتية للنفط في إيران، وأن بلاده تناقش دعم إسرائيل في هذه الخطوة.


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