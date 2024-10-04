جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع النفط بمقدار 20 دولار حال تعرض إيران لهجوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع مصرف“جولدمان ساكس” ارتفع أسعار النفط عالمياً العام القادم حال شنت إسرائيل هجوماً انتقامياً على إيران يستهدف منشآت الإنتاج.
وقال“دان سترايفين” الرئيس المشارك لبحوث السلع الأساسية العالمية في المقرض الأمريكي، إن التقديرات تشير إلى أنه حال حدوث انخفاض مستمر للإنتاج الإيراني قدره مليون برميل يومياً، فسوف ترتفع أسعار النفط العام القادم بمقدار 20 دولاراً للبرميل.
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وأوضح في لقاء مع شبكة“سي إن بي سي” الجمعة، أن هذه التقديرات تفترض أن تحالف“أوبك+” لن يستجيب لهذا الحدث برفع إنتاجه.
وأضاف أنه عند افتراض استجابة دول التحالف لتعويض بعض من فاقد الإنتاج الإيراني، فمن المرجح أن تصبح زيادة السعر أقل بقليل عن 10 دولارات للبرميل.
جاءت تصريحات“سترايفين” عقب تعهد إسرائيل برد انتقامي عقب تلقيها رشقة صاروخية إيرانية الثلاثاء الماضي، وتلميح الرئيس الأمريكي“جو بايدن” أمس إلى أن تل أبيب قد تهاجم البنية التحتية للنفط في إيران، وأن بلاده تناقش دعم إسرائيل في هذه الخطوة.
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