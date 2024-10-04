عضو بـالمركزي الأوروبي: التضخم أصبح قريبًا من المستهدف - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال“ماريو سينتينو” عضو مجلس الأوروبي إن التضخم في منطقة اليورو أصبح الآن قريبًا من المستوى المستهدف عند 2%.

وأكد صانع السياسة النقدية بمؤتمر عقد في إسبانيا الجمعة، أن المركزي لا يزال يستهدف عودة التضخم إلى مستوى 2% على المدى المتوسط.

موضوعاتارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1% “بيكر هيوز”: ارتفاع منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال سبتمبر

وأن أي قرارات حالية سيتخذها البنك سيكون منبعها الأساسي“التضخم عند 2% في غضون عامين”، وذلك وفقًا لما نقلته“بلومبرج”.

وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بالفعل إلى 1.8% في سبتمبر، على الرغم من توقعات بعودة الارتفاع مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع المركزي الأوروبي على مدار يومي 16 و17 أكتوبر الجاري لاتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة، بعد تخفيضها 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.



