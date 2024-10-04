عضو بـالمركزي الأوروبي: التضخم أصبح قريبًا من المستهدف - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال“ماريو سينتينو” عضو مجلس البنك المركزي
الأوروبي إن التضخم في منطقة اليورو أصبح الآن قريبًا من المستوى المستهدف عند 2%.
وأكد صانع السياسة النقدية بمؤتمر عقد في إسبانيا الجمعة، أن المركزي لا يزال يستهدف عودة التضخم إلى مستوى 2% على المدى المتوسط.
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وأن أي قرارات حالية سيتخذها البنك سيكون منبعها الأساسي“التضخم عند 2% في غضون عامين”، وذلك وفقًا لما نقلته“بلومبرج”.
وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بالفعل إلى 1.8% في سبتمبر، على الرغم من توقعات بعودة الارتفاع مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
ومن المقرر أن يجتمع المركزي الأوروبي على مدار يومي 16 و17 أكتوبر الجاري لاتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة، بعد تخفيضها 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.
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