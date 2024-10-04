استقرار عوائد السندات الأمريكية قبل صدور تقرير الوظائف الشهري - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت عوائد السندات الأمريكية في تعاملات الجمعة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف بالولايات المتحدة، إلى جانب ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.

واستقر العائد على السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية- عند 3.704%.

موضوعاتارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات التوظيف وداو جونز يقفز نحو 300 نقطة الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1%

وسجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 3.844%، وظل العائد على السندات لأجل 30 عامًا عند 4.172%.

وبحسب أداة“فيدواتش” التابعة لمجموعة“سي إم إي”، يتوقع المتسثمرون في الوقت الحالي احتمالا بنسبة 69.3% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل، مقارنة مع احتمالية 46.7% قبل أسبوع.

وتتجه الأنظار صوب تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر، والذي قد يكشف عن إضافة الاقتصاد لنحو 147 ألف وظيفة، من 142 ألفًا في الشهر السابق.



