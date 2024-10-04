استقرار عوائد السندات الأمريكية قبل صدور تقرير الوظائف الشهري - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت عوائد السندات الأمريكية في تعاملات الجمعة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف بالولايات المتحدة، إلى جانب ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.
واستقر العائد على السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية- عند 3.704%.
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وسجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 3.844%، وظل العائد على السندات لأجل 30 عامًا عند 4.172%.
وبحسب أداة“فيدواتش” التابعة لمجموعة“سي إم إي”، يتوقع المتسثمرون في الوقت الحالي احتمالا بنسبة 69.3% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل، مقارنة مع احتمالية 46.7% قبل أسبوع.
وتتجه الأنظار صوب تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر، والذي قد يكشف عن إضافة الاقتصاد لنحو 147 ألف وظيفة، من 142 ألفًا في الشهر السابق.
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