هيونداي قد تطرح وحدتها في الهند للاكتتاب هذا الشهر - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) تهدف“هيونداي موتور” إلى تقييم 19 مليار دولار لوحدتها في الهند عند الطرح المتوقع لها خلال أكتوبر الجاري، فيما سيكون أكبر اكتتاب للأسهم في البلاد هذا العام، بحسب مصادر لوكالة“بلومبرج”.
وذكرت المصادر أن صانعة السيارات الكورية تعتزم بيع حصة 17.5% من وحدتها في الهند بسوق الأسهم، وقد تجمع من خلاله 3.3 مليار دولار طبقًا للهدف التقييمي الحالي.
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وأشارت المصادر إلى يوم 22 أكتوبر الجاري باعتباره الموعد المتوقع لإدراج وحدة“هيونداي موتور الهند” في مومباي.
ويلقى هذا الطرح المحتمل اهتمامًا من المستثمرين الأفراد المحليين والأجانب، بجانب مديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية.
ومن شأن اكتتاب بهذا الحجم أن يتخطى الرقم القياسي الذي سجلته شركة التأمين على الحياة الهندية“لايف إنشورانس كوروبورشن أوف إنديا”“إل آي سي”، والتي جمعت 206 مليارات روبية (2.5 مليار دولار) في عام 2022، كما سيكون أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية في آسيا خلال السنوات الأخيرة.
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