هيونداي قد تطرح وحدتها في الهند للاكتتاب هذا الشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تهدف“هيونداي موتور” إلى تقييم 19 مليار دولار لوحدتها في الهند عند الطرح المتوقع لها خلال أكتوبر الجاري، فيما سيكون أكبر اكتتاب للأسهم في البلاد هذا العام، بحسب مصادر لوكالة“بلومبرج”.

وذكرت المصادر أن صانعة السيارات الكورية تعتزم بيع حصة 17.5% من وحدتها في الهند بسوق الأسهم، وقد تجمع من خلاله 3.3 مليار دولار طبقًا للهدف التقييمي الحالي.

موضوعاتالأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات التوظيف وداو جونز يقفز نحو 300 نقطة استقرار عوائد السندات الأمريكية قبل صدور تقرير الوظائف الشهري “شي إن” تبدأ الترويج لطرحها المحتمل في بورصة لندن

وأشارت المصادر إلى يوم 22 أكتوبر الجاري باعتباره الموعد المتوقع لإدراج وحدة“هيونداي موتور الهند” في مومباي.

ويلقى هذا الطرح المحتمل اهتمامًا من المستثمرين الأفراد المحليين والأجانب، بجانب مديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية.

ومن شأن اكتتاب بهذا الحجم أن يتخطى الرقم القياسي الذي سجلته شركة التأمين على الحياة الهندية“لايف إنشورانس كوروبورشن أوف إنديا”“إل آي سي”، والتي جمعت 206 مليارات روبية (2.5 مليار دولار) في عام 2022، كما سيكون أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية في آسيا خلال السنوات الأخيرة.



