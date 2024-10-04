بيكر هيوز: ارتفاع منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات“بيكر هيوز” ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 15 منصة إلى 1751 منصة في سبتمبر، من 1735 منصة خلال أغسطس.
كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية استقرار عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط على أساس شهري عند 337 منصة، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 10 منصات.
موضوعات متعلقة
ارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1% استقرار عوائد السندات الأمريكية قبل صدور تقرير الوظائف الشهري
وارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 16 منصة إلى 947 منصة على أساس شهري خلال سبتمبر.
MENAFN04102024000202011048ID1108747569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.