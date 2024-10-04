بيكر هيوز: ارتفاع منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات“بيكر هيوز” ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 15 منصة إلى 1751 منصة في سبتمبر، من 1735 منصة خلال أغسطس.

كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية استقرار عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط على أساس شهري عند 337 منصة، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 10 منصات.

موضوعاتارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1% استقرار عوائد السندات الأمريكية قبل صدور تقرير الوظائف الشهري

وارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 16 منصة إلى 947 منصة على أساس شهري خلال سبتمبر.