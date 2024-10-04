الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر سبتمبر، تزامناً مع تراجع معدل البطالة وارتفاع الأجور، ما يشير إلى قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، ويعزز الثقة تجاه عدم انزلاقه نحو الركود.

وحسب بيانات صدرت الجمعة عن وزارة العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 254 ألف وظيفة في سبتمبر بعد إضافته 159 ألفاً في قراءة أغسطس المعدلة بالرفع بمقدار 17 ألفاً.

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ويقارن ذلك مع توقعات إضافته 150 ألفاً خلال نفس الفترة، وأشارت البيانات لتراجع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2% ومقابل توقعات استقراره عند نفس المستوى.

وتجاوز عدد الوظائف المضافة في سبتمبر متوسط الـ 12 شهراً السابقة عند 203 آلاف، ومتوسط الـ 3 أشهر عند 186 ألفا، وفق ما ورد في البيانات.

وعلاوة على ذلك، زاد متوسط أجر الساعة بمقدار 13 سنتاً أو ما يعادل 0.4% إلى 35.36 دولار ويعد مرتفعاً 4% على الصعيد السنوي، في حين انخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار 0.1 ساعة إلى 34.2 ساعة.

وكان قطاع خدمات الطعام والشراب هو الأكثر إضافة للوظائف الشهر الماضي، حيث أضاف 69 الف وظيفة، يليه قطاع الرعاية الصحية بإضافة 45 ألفاً، ثم الحكومة 31 ألفاً، ثم الرعاية الاجتماعية والبناء عند 27 ألفاً و25 ألفاً على الترتيب.

ورغم إيجابية هذه البيانات فيما يتعلق بثقة المستثمرين تجاه آفاق الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها قد تُثبط جهود الفيدرالي في مواصلة التيسير النقدي خشية تصاعد الضغوط التضخمية مجدداً نتيجة الزخم الإيجابي للأجور وسوق العمل في المجمل.