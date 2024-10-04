الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات التوظيف وداو جونز يقفز نحو 300 نقطة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات الوظائف التي أظهرت قوة كبيرة لنشاط سوق العمل، وعلى الرغم من الارتفاع الحاد لعوائد سندات الخزانة
وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.70% أو بمقدار 286 نقطة إلى 42297 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.65% أو 35 نقطة إلى 5737 نقطة، وقفز مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 1.15% أو 207 نقاط إلى 18125 نقطة.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت البيانات الصادرة اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 254 ألف وظيفة خلال سبتمبر، مقارنة بـ 159 ألفاً خلال أغسطس وتوقعات بلغت 150 ألفاً فقط، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%.
وأظهرت أداة“فيد ووتش” أن المستثمرين يرون احتمالًا بنسبة 9% فقط لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل، انخفاضًا من 53% قبل أسبوع، فيما قفز احتمال خفضها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 91% من 47%، مع استبعاد خيار التثبيت.
وتشكل مكاسب اليوم تحولاً بعدما أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى بداية متعثرة للأسهم الأمريكية في أكتوبر، ويبدو أن تقرير الوظائف أعاد تركيز المستثمرين على حالة الاقتصاد.
وبهذه المكاسب، تمحو المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائرها المسجلة في الجلسات القليلة الماضية، وتتجه إلى إنهاء تداولات الأسبوع على استقرار، لكن المستثمرين سيتابعون على كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومستجدات السباق الانتخابي في أمريكا.
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