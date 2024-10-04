الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات التوظيف وداو جونز يقفز نحو 300 نقطة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات الوظائف التي أظهرت قوة كبيرة لنشاط سوق العمل، وعلى الرغم من الارتفاع الحاد لعوائد سندات الخزانة

وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.70% أو بمقدار 286 نقطة إلى 42297 نقطة.

موضوعات“مدن القابضة” توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة “أبوظبى التنموية القابضة” تعين“مدن” مطوراً رئيسياً لمشروع“رأس الحكمة” السيسى وبن زايد يشهدان إعلان مخطط مشروع“رأس الحكمة”

كما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.65% أو 35 نقطة إلى 5737 نقطة، وقفز مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 1.15% أو 207 نقاط إلى 18125 نقطة.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت البيانات الصادرة اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 254 ألف وظيفة خلال سبتمبر، مقارنة بـ 159 ألفاً خلال أغسطس وتوقعات بلغت 150 ألفاً فقط، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%.

وأظهرت أداة“فيد ووتش” أن المستثمرين يرون احتمالًا بنسبة 9% فقط لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل، انخفاضًا من 53% قبل أسبوع، فيما قفز احتمال خفضها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 91% من 47%، مع استبعاد خيار التثبيت.

وتشكل مكاسب اليوم تحولاً بعدما أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى بداية متعثرة للأسهم الأمريكية في أكتوبر، ويبدو أن تقرير الوظائف أعاد تركيز المستثمرين على حالة الاقتصاد.

وبهذه المكاسب، تمحو المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائرها المسجلة في الجلسات القليلة الماضية، وتتجه إلى إنهاء تداولات الأسبوع على استقرار، لكن المستثمرين سيتابعون على كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومستجدات السباق الانتخابي في أمريكا.



