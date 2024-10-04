ارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل حاد الجمعة، مع تحليل المستثمرين بيانات تقرير الوظائف الصادرة للتو، ومع تقييم آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وارتفع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 15 نقطة أساس إلى 3.864%.
موضوعات متعلقة
الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1% “بيكر هيوز”: ارتفاع منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال سبتمبر استقرار عوائد السندات الأمريكية قبل صدور تقرير الوظائف الشهري
وصعد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بأكثر من 10 نقاط أساس إلى 3.956%، فيما قفز العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى 4.255%.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 254 ألف وظيفة خلال سبتمبر، انخفاضاً من 159 ألفاً خلال أغسطس، ومقارنة بتوقعات بلغت 150 ألف وظيفة فقط، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%.
وفي حين تشير البيانات إلى قوة الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة، فإنها يمكن أيضاً أن تبطئ جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مستقبلاً، عبر خفضها بوتيرة أقل من المتوقعة سابقاً من قبل الأسواق.
وبعد صدور البيانات، أظهرت أداة“فيد ووتش” أن المستثمرين يرون احتمالًا بنسبة 7% فقط لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل، انخفاضًا من 53% قبل أسبوع، فيما قفز احتمال خفضها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 93% من 47%، مع استبعاد خيار التثبيت.
MENAFN04102024000202011048ID1108747566
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.