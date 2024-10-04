ارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل حاد الجمعة، مع تحليل المستثمرين بيانات تقرير الوظائف الصادرة للتو، ومع تقييم آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 15 نقطة أساس إلى 3.864%.

موضوعاتالاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1% “بيكر هيوز”: ارتفاع منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال سبتمبر استقرار عوائد السندات الأمريكية قبل صدور تقرير الوظائف الشهري

وصعد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بأكثر من 10 نقاط أساس إلى 3.956%، فيما قفز العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى 4.255%.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 254 ألف وظيفة خلال سبتمبر، انخفاضاً من 159 ألفاً خلال أغسطس، ومقارنة بتوقعات بلغت 150 ألف وظيفة فقط، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%.

وفي حين تشير البيانات إلى قوة الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة، فإنها يمكن أيضاً أن تبطئ جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مستقبلاً، عبر خفضها بوتيرة أقل من المتوقعة سابقاً من قبل الأسواق.

وبعد صدور البيانات، أظهرت أداة“فيد ووتش” أن المستثمرين يرون احتمالًا بنسبة 7% فقط لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل، انخفاضًا من 53% قبل أسبوع، فيما قفز احتمال خفضها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 93% من 47%، مع استبعاد خيار التثبيت.



