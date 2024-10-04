مدن القابضة توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة“مدن القابضة” الإماراتية إبرامها اتفاقيات تعاون مع أول مجموعة من الشركاء والمستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة فى شمال غرب القاهرة على البحر المتوسط.

تضمنت الاتفاقيات الاستراتيجية عدة مذكرات فى قطاع البنية التحتية مع شركة“طاقة” لاستكشاف فرص العمل لتطوير وتمويل وتشغيل البنية التحتية، وشركة“إى آند مصر” لتصميم وتنفيذ البنية التحتية للمدينة الذكية بما فى ذلك شبكات الاتصال الرقمى والألياف الضوئية والجيل الخامس“جى 5′′، وشركة“أوراسكوم للإنشاءات” مقاولاً رئيساً للأعمال التمهيدية فى مجال البناء.

موضوعات“أبوظبى التنموية القابضة” تعين“مدن” مطوراً رئيسياً لمشروع“رأس الحكمة” الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات التوظيف وداو جونز يقفز نحو 300 نقطة السيسى وبن زايد يشهدان إعلان مخطط مشروع“رأس الحكمة”

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة“السويدى إليكتريك” لتوريد مواد البناء إضافة إلى اتفاقية تعاون مع“مطارات أبوظبى” لتصميم وتطوير وتشغيل المطار الجديد فى المدينة.

وفى قطاع التطوير العقارى وقعت اتفاقية مع شركة“كاندى إنترناشيونال” العالمية بهدف استكشاف فرص التعاون والاستفادة من النطاق الدولى الواسع للشركة فى مجال تطوير العقارات الفاخرة.

وفى قطاع الفنادق والضيافة جرى توقيع اتفاقية تعاون مع كل من“مونتاج إنترناشيونال” و”أكور – ينيسمور” لتطوير وتشغيل الفنادق والمنتجعات فى رأس الحكمة.

وتضمنت الاتفاقيات أيضاً اتفاقية شراكة مع شركة“فالديرما” التى تعد أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير وتشغيل ملاعب الغولف.

وفى القطاع الصحى تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة“برجيل القابضة” لتطوير مرافق رعاية صحية متعددة التخصصات، وتنفيذ حلول الرعاية الصحية المبتكرة.

وقال جاسم محمد بوعتابة الزعابى رئيس دائرة المالية ـ أبوظبى رئيس مجلس إدارة مدن القابضة:“إن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتطويرية وأكبرها فى المنطقة ما سيتطلب تضافر الجهود مع كبرى الشركات العالمية والمحلية فى تنفيذه”.

وأضاف:“أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشاريع تسهم فى تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية فى مختلف المجالات وإبراز مكانة رأس الحكمة كمدينة متكاملة ومستدامة”.

وأكد بيل أوريجان الرئيس التنفيذى لمجموعة مدن القابضة، أن مشروع رأس الحكمة يتطلب تخطيطاً عالياً وشراكات استراتيجية قوية لضمان تحقيق النجاح المنشود، مشيراً إلى أن تطوير مشروع عمرانى بهذه الضخامة يتطلب خبرات وقدرات كبيرة وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية.

وستضم مدينة رأس الحكمة، التى تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمار التراكمى لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أميركى بحلول عام 2045.