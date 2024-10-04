تسعة شهداء في قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد تسعة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

وأفاد مراسلنا بأن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا جثامين خمسة شهداء، ومصابين، إلى الشفاء، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة حمدونة في محيط مركز تموين الشاطئ غرب مدينة غزة، مضيفا أنه عرف من بين الشهداء: عبيدة سرور، وحسن حمدونة، ورضوان تنيرة، ومحمد أبو سلطان.

وأضاف أنه جرى انتشال جثامين أربعة شهداء، بينهم امرأتان وطفل رضيع، من منزل لعائلة الفرا، تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي، في حي المنارة بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى إصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعية الاحتلال جنوب منطقة الجعفراوي، جنوب شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,788 مواطنا، وإصابة 96,794 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.