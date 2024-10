MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) أكدت شركة النفط الوطنية الليبية انتهاء الحظر الذي تسبب بقطع وانخفاض انتاج النفط الخام الليبي إلى النصف أي إلى 600 ألف برميل يومياً. حيث يعتبر هذا البلد العربي كبير للنفط وجزء كبير من إيراداته تأتي من هذا القطاع.

شهدت الأسعار الدولية للنفط ارتفاعاً منذ ما يقارب الشهر بسبب انعدام أمن الإمدادات الليبية والتي كانت تواجه مشاكلاً في الانتاج والتصدير بسبب النزاعات السياسية الداخلية تتعلق بالبنك المركزي وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة العائدات الهامة للبلاد.

وفي الأيام الأخيرة بدأت أسعار النفط بالتعافي أمام توقعات بحل هذه المسائل وهو ما حدث بالفعل عن طريق وساطة الأمم المتحدة. لكن أسعار النفط العالمية عادت للارتفاع مجدداً بسبب التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

الانتاج

تكافح ليبيا من أجل التعافي بعد سنوات من النزاع الذي كان قد بدأ بثورة أنهت حكم الرئيس مُعَمَر القذافي في العام 2011. وقد عاد انتاج النفط فقط مؤخراً إلى 1.2 مليون برميل يومياً، حيث كان قبل العام 2011 ما بين 1.5 مليون و1.6 مليون برميل يومياً.

اقرأ كذلك:

نمو في الصادرات البرازيلية إلى ليبيا

لا يجوز إعادة انتاج هذا المحتوى

شركة النفط الوطنية

The post ليبيا تستأنف امداداتها النفطية بالكامل appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .