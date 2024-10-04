ليبيا تستأنف امداداتها النفطية بالكامل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) أكدت شركة النفط الوطنية الليبية انتهاء الحظر الذي تسبب بقطع وانخفاض انتاج النفط الخام الليبي إلى النصف أي إلى 600 ألف برميل يومياً. حيث يعتبر هذا البلد العربي كبير للنفط وجزء كبير من إيراداته تأتي من هذا القطاع.

شهدت الأسعار الدولية للنفط ارتفاعاً منذ ما يقارب الشهر بسبب انعدام أمن الإمدادات الليبية والتي كانت تواجه مشاكلاً في الانتاج والتصدير بسبب النزاعات السياسية الداخلية تتعلق بالبنك المركزي وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة العائدات الهامة للبلاد.

وفي الأيام الأخيرة بدأت أسعار النفط بالتعافي أمام توقعات بحل هذه المسائل وهو ما حدث بالفعل عن طريق وساطة الأمم المتحدة. لكن أسعار النفط العالمية عادت للارتفاع مجدداً بسبب التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

الانتاج

تكافح ليبيا من أجل التعافي بعد سنوات من النزاع الذي كان قد بدأ بثورة أنهت حكم الرئيس مُعَمَر القذافي في العام 2011. وقد عاد انتاج النفط فقط مؤخراً إلى 1.2 مليون برميل يومياً، حيث كان قبل العام 2011 ما بين 1.5 مليون و1.6 مليون برميل يومياً.

اقرأ كذلك:

نمو في الصادرات البرازيلية إلى ليبيا

لا يجوز إعادة انتاج هذا المحتوى

شركة النفط الوطنية

The post ليبيا تستأنف امداداتها النفطية بالكامل appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .