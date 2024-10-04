قطر تعزز دعمها للمستثمرين العالميين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – QFZ – وحدت هيئة المناطق الحرة في دولة قطر القوى مع موانئ قطر الشركة التي تدير الموانئ والمحطات البحرية في البلاد، بهدف تعزيز قطر كوجهة لاستثمارات الشركات العالمية. ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء القطرية، فإن الشركتين قد وقعتا مذكرة التفاهم هذه يوم الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر.

وُقِعَتْ المذكرة بحضور سعادة السيد وزير المواصلات القطري (وسط الصورة)

وتنص المذكرة بأن موانئ قطر وهيئة المناطق الحرة في قطر ستعملان معاً بهدف تعزيز التنسيق وتسهيل تكامل العمليات في الموانئ والمناطق الحرة في دولة قطر. حيث ستقوم موانئ قطر بتقديم الدعم في أنشطة الموانئ واللوجستيات المتعلقة بالمستثمرين والشركات العاملة في المناطق الحرة، إضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى المتعلقة بالملاحة، وحركة السفن والإرشاد والقَطِر.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، والرئيس التنفيذي لموانئ قطر عبد الله محمد الخنجي، بحضور وزير المواصلات في دولة قطر، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي. وقال سعادة الوزير بهذه المناسبة، بأن مذكرة التفاهم تدعم نمو الصناعات البحرية المزدهرة والمستدامة، معززة بذلك التعاون وملبية لاحتياجات المستثمرين في المناطق الحرة، كما أنها مهمة من أجل تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية لدولة قطر.

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QFZالمصدر: وزارة المواصلات القطرية

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