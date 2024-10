قطر تعزز دعمها للمستثمرين العالميين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – QFZ – وحدت هيئة المناطق الحرة في دولة قطر القوى مع موانئ قطر الشركة التي تدير الموانئ والمحطات البحرية في البلاد، بهدف تعزيز قطر كوجهة لاستثمارات الشركات العالمية. ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء القطرية، فإن الشركتين قد وقعتا مذكرة التفاهم هذه يوم الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر.

وُقِعَتْ المذكرة بحضور سعادة السيد وزير المواصلات القطري (وسط الصورة)

وتنص المذكرة بأن موانئ قطر وهيئة المناطق الحرة في قطر ستعملان معاً بهدف تعزيز التنسيق وتسهيل تكامل العمليات في الموانئ والمناطق الحرة في دولة قطر. حيث ستقوم موانئ قطر بتقديم الدعم في أنشطة الموانئ واللوجستيات المتعلقة بالمستثمرين والشركات العاملة في المناطق الحرة، إضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى المتعلقة بالملاحة، وحركة السفن والإرشاد والقَطِر.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، والرئيس التنفيذي لموانئ قطر عبد الله محمد الخنجي، بحضور وزير المواصلات في دولة قطر، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي. وقال سعادة الوزير بهذه المناسبة، بأن مذكرة التفاهم تدعم نمو الصناعات البحرية المزدهرة والمستدامة، معززة بذلك التعاون وملبية لاحتياجات المستثمرين في المناطق الحرة، كما أنها مهمة من أجل تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية لدولة قطر.

QFZالمصدر: وزارة المواصلات القطرية

