ولاية تكساس تُقاضي تيك توك بزعم انتهاك خصوصية الأطفال

MENAFN - Al-Borsa News) تقدم المدعي العام لولاية تكساس“كين باكستون” بدعوى قضائية ضد تطبيق الصيني“تيك توك”، متهماً إياه بانتهاك خصوصية الأطفال، وخرق القانون المحلي.

وجاء في الدعوى أن“تيك توك” التابع لشركة“بايت دانس” انتهك قانون الولاية الأمريكية بمشاركته المعلومات التعريفية للمستخدمين الأطفال دون إذن من الآباء أو الأوصياء عليهم.

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وطالب“باكستون” في دعواه بتوقيع غرامات مدنية على التطبيق تصل إلى 10 آلاف دولار لكل انتهاك ارتكبه“تيك توك” لقوانين الولاية بهذا الصدد، حسبما نقلت وكالة“رويترز”.

وقال في بيان إن“تيك توك” لم يوفر أدوات فعالة لحماية خصوصية الأطفال، وإنه سمح بمشاركة معلومات من الحسابات التي تُفعل وضع الخصوصية، وهذا يُمكن الإعلانات الاستهدافية من الوصول للأطفال.



