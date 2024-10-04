ولاية تكساس تُقاضي تيك توك بزعم انتهاك خصوصية الأطفال

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقدم المدعي العام لولاية تكساس“كين باكستون” بدعوى قضائية ضد تطبيق التواصل الاجتماعي
الصيني“تيك توك”، متهماً إياه بانتهاك خصوصية الأطفال، وخرق القانون المحلي.
وجاء في الدعوى أن“تيك توك” التابع لشركة“بايت دانس” انتهك قانون الولاية الأمريكية بمشاركته المعلومات التعريفية للمستخدمين الأطفال دون إذن من الآباء أو الأوصياء عليهم.
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وطالب“باكستون” في دعواه بتوقيع غرامات مدنية على التطبيق تصل إلى 10 آلاف دولار لكل انتهاك ارتكبه“تيك توك” لقوانين الولاية بهذا الصدد، حسبما نقلت وكالة“رويترز”.
وقال في بيان إن“تيك توك” لم يوفر أدوات فعالة لحماية خصوصية الأطفال، وإنه سمح بمشاركة معلومات من الحسابات التي تُفعل وضع الخصوصية، وهذا يُمكن الإعلانات الاستهدافية من الوصول للأطفال.
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